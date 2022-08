“Non vuole assomigliare a Noemi”, Ilary Blasi stravolge il suo aspetto: irriconoscibile | FOTO

Da mesi, oramai, la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sulla bocca di tutti. Altro aspetto di cui si è molto parlato è la somiglianza che alcuni hanno notato tra la celebre conduttrice tv e Noemi Bocchi, la donna con la quale si dice sia attualmente legato l’ex capitano della Roma.

Solo un mese fa, lo scorso 11 luglio, sono stati rilasciati all’Ansa i due comunicati inerenti all’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I fan della coppia, ovviamente, non si sarebbero mai aspettati che questo momento, un giorno o l’altro, sarebbe arrivato.

Notizia ancora più sconvolgente, tuttavia, è stata quella della presenza di un’altra donna, Noemi Bocchi. Dopo l’annuncio della fine del loro matrimonio, i diretti interessanti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Per questo, dunque, tutti i rumors inerenti alla nuova presunta relazione tra Totti e Noemi non sono stati, al momento, né smentiti né confermati.

Per allontanarsi dal clamore mediatico, Ilary Blasi ha deciso di trascorrere alcuni giorni in Tanzania in vacanza con i figli e, stando a quanto riportato da un noto settimanale, alcuni amici della conduttrice sostengono che una volta rientrata in Italia, Ilary avrebbe pensato di stravolgere il suo look.

Il motivo? Le voci che, proprio ultimamente, si stanno rincorrendo sulla somiglianza tra l’ormai ex moglie di Francesco Totti e e Noemi Bocchi.

Ilary Blasi: cambio look dopo la separazione?

Affrontare una separazione non è mai cosa facile, ma l’esposizione mediatica, senza dubbio, rende tutto molto più difficile. Ilary Blasi, però, non si è persa d’animo, e dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, è volata in Tanzania insieme ai tre figli e a sua sorella.

Nonostante la sua partenza, le voci della somiglianza tra lei e Noemi Bocchi si sono fatte sempre più insistenti tanto che, stando a quanto rivelato da alcuni amici della conduttrice al settimanale Di Più, la Blasi avrebbe pensato di porre fine a questa storia e cambiare il suo look.

Tra le pagine della suddetta rivista che ha riportato le rivelazione degli amici della Blasi, si legge che la conduttrice avrebbe pensato addirittura di tagliarsi i capelli.

Al rientro delle vacanze, la conduttrice tv si è davvero recata dal suo parrucchiere di fiducia, ma come si evince dalle foto pubblicate sul profilo Instagram del salone di hair style romano a cui si è rivolta, Ilary avrebbe solo, per il momento, apportato un tocco di luce in più al suo biondo.

Nuova vita all’orizzonte

Quella del presunto cambio look pensato da Ilary Blasi non è l’unica rivelazione fatta di recente al settimanale Di Più. Persone vicine alla conduttrice, infatti, hanno anche ipotizzato che la Blasi potrebbe ritornare a studiare, e riprendere gli studi universitari in Scienze della Comunicazione che aveva iniziato prima del matrimonio con Totti.

Noemi Bocchi, invece, ha conseguito una laurea in Economia, e stando a quanto dichiarato dall’ex gieffino Tommaso Eletti – che pare in passato l’abbia conosciuta – è probabile che anche lei riprenda i suoi studi.