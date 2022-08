Belotti, spunta l’ipotesi Nizza per il Gallo

Dopo aver salutato il Torino il futuro di Andrea Belotti è ancora in dubbio, il Gallo è infatti svincolato e nonostante vari contatti non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale da parte della Roma.



Dopo ben sette stagioni sotto la Mole, il Torino ha deciso di non rinnovare il contratto al proprio capitano Andrea Belotti che ora è alla ricerca di una squadra che possa permettergli di proseguire la propria carriera.

Il gallo in questi anni ha dimostrato di essere decisivo in Serie A segnando oltre 100 gol con la maglia del Torino e mettendosi in mostra nelle partite più difficili grazie ad un incredibile spirito di squadra che spesso lo porta ad arretrare notevolmente il proprio raggio d’azione.

Belotti è un obiettivo del Nizza

Nelle ultime ore il club francese ha iniziato i contatti con l‘entourage del calciatore per cercare di chiudere in breve tempo una trattativa che rischia di completarsi con il passare del tempo.

In Italia la squadra che ha dimostrato più interesse verso il classe ’93 è sicuramente la Roma che vorrebbe inserire l’azzurro in squadra affidandogli il ruolo di vice-Abraham all’interno dello schema tattico di Jose Mourinho.

Belotti è in grado di fare reparto da solo ed ama giocare spalle alla porta per cercare di duettare con i propri centrocampisti, capacità molto apprezzata dagli allenatori.

Ad oggi il Nizza sembra la squadra più vicina a Belotti e nei prossimi giorni potrebbe avanzare un’offerta ufficiale al calciatore.

Si allontana dunque la permanenza in Serie A per un calciatore che cinque anni fa era considerato la stella assoluta del nostro campionato con Urbano Cairo che arrivò a rifiutare 100 milioni du euro per il classe ’93.

Qualunque sia il suo futuro, Belotti avrà l’obiettivo di guadagnarsi nuovamente la maglia da titolare degli azzurri con Roberto Mancini che ha sempre dimostrato di credere fortemente nell’ex capitano dei granata.

Belotti, ad oggi, rappresenta una grande opportunità di mercato; assicurarsi un attaccante del calibro del gallo a parametro zero rimane un’occasione importante che il Nizza non vorrebbe farsi sfuggire.

Vedremo come si svilupperanno questi ultimi giorni di mercato ma rimane la forte sensazione che l‘azzurro sia ormai destinato a lasciare la Serie A per iniziare una stagione in Ligue 1 con la maglia del Nizza.

Sfumata definitivamente la clamorosa ipotesi Juventus vedremo se la Roma proverà a fare un ultimo tentativo per Belotti prima dell’inizio della stagione.