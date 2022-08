Un focolaio covid a bordo della nave migranti in arrivo al porto di Salerno. De Luca decide per la quarantena per tutti i 387, eccetto che per i minori non accompagnati

Il presidente della Regione Campania ha deciso di fermare la nave con i 387 migranti a bordo arrivata nelle ultime ore a Salerno. Dopo alcuni casi di positività, sulla Ong si è registrato un focolaio. De Luca istituisce la quarantena per tutti i presenti sull’imbarcazione, eccetto i minori non accompagnati.

Salerno, Ong bloccata al porto: 387 migranti in quarantena

Proprio come nel 2020, quando navi, crociere e purtroppo anche Ong piene di migranti erano diventati enormi centri di quarantena, a Salerno nelle ultime ore vi è stato un vero e proprio tuffo nel passato.

Il presidente della Regione De Luca infatti ha deciso, dopo la positività di un “numero elevato” di passeggeri, di istituire la quarantena a bordo della Ocean Viking. Una decisione presa per contenere l’ulteriore diffusione di contagi in Campania, che come tutto il Paese si è ritrovata sommersa di casi in questa nuova ondata estiva.

Il disagio per i presenti a bordo in ogni caso non è da sottovalutare. Sulla nave, arrivata questa mattina, sono presenti 149 minori, molti di questi non accompagnati – che non dovrebbero però rimanere a bordo secondo quanto dichiarato da De Luca nel suo comunicato.

De Luca: “Nave attraccata senza nessuna comunicazione preventiva”

Il presidente di Regione ha parlato di nessuna comunicazione preventiva nel comunicato in cui informa il blocco dei migranti a bordo della Ong.

Sulla Ocean Viking nella mattinata di oggi, intorno alle 10, erano iniziate le operazioni di sbarco, ma De Luca è intervenuto istituendo la quarantena per tutti i presenti eccezion fatta per minori non accompagnati.

“Accertato numero elevato di postivi“, continua il presidente della Regione Campania, che ha annunciato la necessità di un blocco per la quarantena a bordo.

Parlando di focolaio covid, De Luca sostiene che la nave abbia attraccato al porto di Salerno senza comunicazioni, e che fino alle ulteriori verifiche sanitarie la Ocean Viking rimarrà in quarantena.

Continua in ogni caso l’emergenza sbarchi, per le coste siciliane e calabresi. Nelle ultime ore a Lampedusa sono arrivati più di mille migranti, alcuni dei quali trasferiti a Mazara del Vallo – 350 – che hanno messo a dura prova il già pienissimo hotspot dell’isola.

Sono ancora circa duemila le persone tratte in salvo nel mar Mediterraneo dalla Guardia Costiera e presenti nell’hotspot di Lampedusa.