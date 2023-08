Il maltempo continua a mietere vittime anche nel pieno di questa stagione estiva. L’ultima, ma solo in ordine di tempo, è un operaio che è salito sul tetto di un capannone per ripararlo.

Da lì, è caduto da un’altezza di circa 12 metri ed è morto sul colpo. La tragedia è avvenuta in Friuli Venezia Giulia. Cerchiamo di capire insieme cosa è successo.

Operaio cade dal tetto

Un altro morto sul lavoro, un’altra vittima che perde la vita mentre sta lavorando. Questa volta la tragedia è accaduta ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Un operaio era salito sul tetto del capannone per riparare i danni che, a questi, erano stati causati dal maltempo e, per cause ancora tutte da accertare, è precipitato nel vuoto cadendo da un’altezza di circa 12 metri.

Gravissime sono state le ferite riportate durante quest’accidentale caduta. Anche se i medici del 118 sono prontamente intervenuti per soccorrere l’uomo, per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto, oltre anche ai Vigili del Fuoco ed alle forze dell’ordine, era arrivato anche un elisoccorso, nel tentativo disperato di salvare l’uomo, trasportandolo al più vicino ospedale.

Ma nonostante i vari tentativi di rianimazione sul posto, per l’operaio non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Nello stesso giorno, però, sempre ad Azzano Decimo, anche un altro uomo è rimasto ferito, all’interno di un’azienda agricola. Anche lui è caduto da un tetto, da un’altezza di 4 metri.

Il personale medico del 118, anche qui intervenuto nel giro di poco tempo, ha stabilizzato sul posto l’uomo, per poi trasportarlo all’ospedale “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone in codice giallo, con una ferita importante alla gamba.

Si tratta, probabilmente, di una caduta accidentale

Stando all’operaio, invece, che è caduto dall’altezza di 12 metri, secondo la prima ricostruzione, potrebbe trattarsi con molta probabilità, di una caduta accidentale. L’operaio, infatti, era salito sul tetto del capannone per poter riparare quelli che erano i danni causati dal maltempo. Quando è precipitato al suolo, immediatamente è stato soccorso e i medici, arrivati con un’ambulanza ed anche con un elisoccorso, hanno iniziato a praticargli alcune manovre di rianimazione nel disperato tentativo di salvarlo, ma per lui, non c’era più nulla da fare.

È deceduto sul colpo. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, anche loro arrivate sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, per confermare la caduta accidentale dell’operaio o se, nell’eventualità, ci siano stati altri motivi che hanno potuto provocare la morte dell’uomo. Morte, dicevamo, dovuta alla caduta da un’elevata altezza.