Carta Acquisti Inps, da oggi è attiva e può essere utilizzata: ecco cosa acquistare

Fino alla fine dell’anno i beneficiari della Carta Acquisti Inps possono utilizzarla per acquistare i beni di prima necessità.

La card “Dedicata a te” potrà essere utilizzata presso i punti vendita aderenti all’iniziativa ed è una misura di sostegno economico a favore delle famiglie più disagiate dal punto di vista economico. Inps ha stilato una graduatoria dei beneficiari e i Comuni hanno provveduto a notificare la comunicazione ai cittadini interessati. Per ritirare la card è necessario recarsi in uno degli uffici postali e procedere al primo acquisto entro il 15 settembre per attivarla. Per avere diritto a ricevere la carta è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Scopriamo quali sono, come attivare la carta acquisti Inps e quali sono i prodotti che possono essere acquistati. Facciamo chiarezza.

Via alla Carta Acquisti Inps, ecco quali sono i requisiti necessari

Dal primo di agosto è attiva la Carta acquisti Inps che è una misura di sostegno economico erogata a favore dei nuclei familiari che sono disagiati dal punto di vista economico. Il plafond finanziato dal governo per questa misura di sostegno è pari a 500 milioni di euro. Per ricevere la card “Dedicata a te” è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Per vedersi erogata la card la famiglia beneficiaria deve avere un Isee di importo inferiore a 15mila euro all’anno. Inoltre, è bene che la famiglia non usufruisca di altri sussidi economici, tra cui il reddito di inclusione, la cassa integrazione, il reddito di cittadinanza e il bonus mobilità.

A quanto ammonta la Carta Acquisti Inps?

La Carta Acquisti Inps è una card prepagata ricaricata con un importo pari a 382,50 euro. Il numero di famiglie beneficiarie della misura di sostegno è pari a 1,3 milioni.

Come si attiva la card “Dedicata a te”?

Dal 18 luglio la carta può essere ritirata presso gli uffici postali, ma solamente a partire dal primo agosto è effettivamente attiva. Dopo il ritiro della carta prepagata, per attivarla il soggetto beneficiario è chiamato a concludere almeno un acquisto entro il 15 settembre, pena la decadenza dell’intera somma ricaricata sulla carta.

Cosa si può acquistare con la carta?

La carta acquisti Inps può essere utilizzata per acquistare i beni di prima necessità, tra cui la carne, la pasta, il latte, la frutta, gli ortaggi, il pesce, l’olio di oliva e le conserve. Grazie alla card è possibile acquistare i prodotti alimentari per i bambini, i legumi, le uova, il miele, lo zucchero, il cioccolato, l’aceto di vino, il caffè, il tè e l’acqua minerale.

Cosa non si può acquistare con la carta “Dedicata a te”?

La carta acquisti Inps non può essere utilizzata per acquistare i surgelati, il tabacco, la marmellata e tutte le confetture, l’aceto balsamico e gli alcolici. Per non avere dubbi è bene consultare la lista pubblicata sul sito istituzionale del ministero dell’Agricoltura.

Qual è l’obiettivo della misura?

Tramite l’erogazione della social card il governo punta a sostenere le famiglie economicamente più disagiate, ovvero quelle che non riescono ad acquistare i beni di prima necessità. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una fiammata della spirale inflattiva. Il caro prezzi ed i continui rincari hanno messo in ginocchio molti nuclei familiari.

Occhio agli abusi

Una volta attivata la carta acquisti Inps spetta ai punti vendita aderenti all’iniziativa avviare una serie di controlli ad hoc volti a verificare il corretto utilizzo della carta prepagata. Il rischio è quello che si verifichino utilizzi distorti ed abusi, come è accaduto in passato. Per questo, è importante che i supermercati e gli esercenti commerciali verifichino l’utilizzo corretto della social card.