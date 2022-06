Sale nel water, preparati ad assistere a qualcosa di incredibile: provaci subito

La pulizia della casa è un’attività che richiede molto tempo e pazienza, e non sempre, tra i numerosi impegni che abbiamo durante la giornata, riusciamo a far conciliare tutto ciò che c’è da fare.

Esistono dei rimedi, tuttavia, che possono aiutarci a risparmiare tempo prezioso, come l’utilizzo del sale da cucina per rendere splendente il water del nostro bagno.

Lavoro, gestione della casa, commissioni, famiglia… quante cose che ci sono da fare durante una giornata! Alcuni di questi impegni non possono proprio essere rimandati, motivo per il quale, a volte, rischiamo di trascurare la pulizia delle nostre case.

Pulire il bagno, ad esempio, è una delle mansioni che richiede più tempo, anche a causa delle macchie e delle incrostazioni che possono formarsi all’interno del water. In commercio possiamo trovare molti prodotti atti a tale scopo, certo, ma esistono anche dei rimedi casalinghi pratici, veloci e di facile impiego in grado di assicurare risultati eccellenti. Scopriamo, a tal proposito, come utilizzare il sale da cucina per rendere puliti e splendenti il nostro wc.

Pulire il water con il sale grosso

Quando si pensa alle pulizie della casa, viene spontaneo affidarsi ai classici detersivi acquistabili al supermercato. Esistono, però, molti altri metodi per prendersi cura di mobili, superfici, utensili e sanitari come, ad esempio, l’utilizzo del sale grosso da cucina.

Il sale, infatti, non è utile solamente in cucina per condire le nostre pietanze, ma può aiutarci anche a rendere più veloce – ma efficace – la pulizia del wc, senza dover per forza ricorrere all’utilizzo di agenti chimici.

Per fare ciò basta versare nel water circa 100g di sale grosso, cospargerlo anche sui bordi e lasciarlo agire per almeno tre ore. L’ideale, tuttavia, sarebbe compiere tale procedura prima di andare a dormire, in modo che l’azione sgrassante del sale possa fare il suo corso durante tutta la notte.

Terminato il tempo di attesa, non ci resta che tirare lo sciacquone e constatare che, con il minimo sforzo – e con una spesa altrettanto minima – è possibile ottenere un risultato eccellente.

Una valida alternativa

Come abbiamo avuto modo di scoprire, dunque, il sale grosso può diventare un perfetto alleato delle nostre pulizie domestiche. Ma esiste un’alternativa? Certo che sì e, anch’essa, deriva proprio dalla nostra cucina.

Il bicarbonato, infatti, può essere perfetto per sbiancare, igienizzare e sgrassare le superfici domestiche, oltre che essere un valido sostituto del sale grosso per la pulizia del wc.

La procedura, nel caso si volesse utilizzare il bicarbonato, rimane la medesima: lasciare agire per almeno tre ore e, successivamente, tirare lo sciacquone.