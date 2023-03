Sale il consumo di droga in Europa

È tornato ai livelli prima del periodo del Covid, il consumo di droga nei Paesi europei, questo quanto emerso da uno studio di Score.

L’associazione documenta da diversi anni la presenza e il consumo di droga nel continente europeo e sebbene la pandemia abbia rallentato il ritmo, questo sta tornando crescente.

Aumenta il consumo di droga

Nei Paesi europei sta salendo nuovamente il consumo di droga, tornando ai precedenti al Covid, periodo in cui c’era stata una flessione. Score si occupa dell’analisi di questi dati da anni e per quanto riguarda l’Italia, le uniche due città che partecipano al progetto sono Milano e Bolzano, insieme ad altri 110 centri urbani appartenenti all’Unione Europea.

I dati diffusi oggi dall’ultimo studio sono riferiti al 2022 e da questo emerge che c’è una forte tendenza maggiormente per quanto riguarda due tipologie di sostanze stupefacenti, ovvero la cannabis e la cocaina, consumate molto in Italia e non solo.

Score effettua la raccolta dei dati in maniera molto semplice, analizzando le acque nere delle città che hanno aderito al progetto. Questo significa che vengono prelevati campioni di acque dagli scarichi dei sanitari e poi vengono studiati per capirne la percentuale contenuta, in questo caso di droga.

I dati più allarmanti sono quelli sulla cocaina, in particolare il consumo è risultato essere molto elevato in Alto Adige e in Tirolo. In cima alla classifica c’è invece la speed e la crystal meth in Austria. Si tratta di preparati che contengono metanfetamina.

Per quanto riguarda la cannabis, l’uso è particolarmente diffuso in Italia ma la classifica è guidata da Amsterdam e questo di certo non stupisce, perché la città ha da sempre la nomea di essere meta di chi vuole sballarsi. Poco diffusi nel nostro Paese invece le metanfetamine e l’mdma.

Dati preoccupanti anche per quanto riguarda l’alcol, il cui consumo è cresciuto esponenzialmente nel 2022 rispetto agli anni prima del lockdown. Questo dettaglio è stato reso noto dall’Università di Innsbruck che ha partecipato allo studio.

L’aumento delle droghe fra i giovani, e non solo, è in aumento nei weekend perché c’è più voglia di evadere dalla routine quotidiana, ma questa abitudine può avere effetti devastanti, soprattutto se gli episodi accadono di frequente. Vediamo alcuni effetti dannosi.

I danni dal consumo eccessivo di droga

La peggiore di queste sostanze è sicuramente la cocaina, che provoca effetti disastrosi sul corpo e sul cervello, sebbene dopo l’assunzione dona un benessere mentale importante. È solo uno specchietto per le allodole perché tale euforia non è altro che un aumento delle sostanze chimiche naturalmente presenti nel cervello.

Si chiamano neurotrasmettitori e la cocaina fa in modo che rimangano in circolo più a lungo della norma provocando un accumulo di sostanze che generalmente fanno parte del circolo della ricompensa e entrano in giorno spontaneamente quando facciamo qualcosa che ci gratifica.

Invece in questo modo vengono stimolate artificialmente e il cervello ne viene letteralmente inondato. In questo modo, fra le altre cose, si ha una minore percezione del rischio ed è probabile cacciarsi in situazioni pericolose. A livello corporeo sappiamo tutti che uno degli effetti è la dilatazione delle pupille ma anche un aumento del battito cardiaco e della pressione sanguigna.

Dopo l’euforia iniziale c’è un momento di down accompagnato da apatia e tristezza, insomma l’esatto opposto, che arriva in modo così brutale che il consumatore cerca altre dosi e così nasce la dipendenza e gli effetti collaterali, fra cui allucinazioni, insonnia, nervosismo, comportamenti aggressivi, disfunzioni sessuali e modifiche della personalità.

A livello psicologico sorgono importanti problemi, ma colui che abusa di droga diventa inaffidabile anche a livello di impegni lavorativi, insomma una creazione a catena che è difficile spezzare senza un aiuto esterno, anche perché può portare a situazioni più gravi come l’indebitamento per procurarsi sempre droga.

Piò o meno questi effetti accomunano tutti gli abusi da sostanze stupefacenti e come abbiamo visto il fenomeno sta dilagando perché probabilmente le restrizioni allentate stanno favorendo il circolo di maggiori quantità di sostanze.