Sale grosso nell’aspirapolvere: perché lo fanno tantissime casalinghe

Ci sono tantissime cose che si possono fare con il sale grosso ed ecco perchè bisognerebbe metterlo dentro l’aspirapolvere.

È presto fatto, infatti la l’aspirapolvere è uno degli elementi chiave per una pulizia perfetta della casa sotto ogni punto di vista. Non è solo un alleato perchè veloce e tecnologico, ma anche un aiuto concreto per eliminare veramente ogni tipo di detrito e polvere che si annida in ogni angolo della casa. Oggi le tipologie sono tantissime, nella maggior parte dei casi con tecnologia ciclonica che elimina il sacchettino al fine di avere una maggiore igiene e anche minor inquinamento per l’ambiente. Un trucco da provare sicuramente è il sale grosso nell’aspirapovere: non sapete a cosa serve? Provatelo e non ne farete mai più a meno.

Cattivi odori passando l’aspirapolvere? Le cause

Come accennato, ci sono moltissimi motivi per avere un aspirapolvere performante in casa. Prima di tutto è essenziale per rimuovere ogni tipo di detrito, polvere e anche rifiuti che possono essere finiti sul pavimento.

Inoltre, passare la scopa a volte peggiora la situazione perché le particelle di polvere vengono sollevate e si depositano sugli imbottititi o in quegli angoli bui che nessuno pulisce mai (se non una volta all’anno).

Passando l’aspirapolvere ogni giorno ci si può rendere conto di percepire un cattivissimo odore. Le cause possono essere tantissime e tra queste evidenziamo:

Non è stato sostituito il sacchetto e questo non ha più alcuna capacità

È stato aspirato qualcosa di organico e dall’odore potente

Potrebbero esserci dei piccoli animali presenti all’interno

Si sono accumulati una serie di componenti che hanno portato a questo odore insopportabile, durante la sessione di aspirazione (come capelli, peli di animale o detriti di vario genere).

Sale grosso nell’aspirapolvere: il metodo unico

La prima cosa da fare è cambiare immediatamente il sacchetto interno. La seconda è prendere del sale grosso e dare inizio ad un trucchetto veloce, divertente e anche ottimale per eliminare questo odore che si espande in tutta la casa.

Prima di procedere prendere 2 cucchiai di sale grosso e un cucchiaino di succo di limone. Mettere questi due ingredienti nella ciotolina e mescolare sino a quando il succo non si sarà completamente assorbito.

A questo punto mettere tutto dentro il sacchetto e passate l’aspirapolvere: il cattivo odore sarà magicamente sparito del tutto.

Sale grosso: olio essenziale per far profumare l’aspirapolvere

In aggiunta a quanto sopra appena evidenziato, il sale grosso si presta anche per profumare in maniera totale l’aspirapolvere. Prendere due cucchiai e mezzo di sale grosso e 8 gocce di olio essenziale a scelta: mettere tutto dentro una ciotola e mescolare sino a quando tutto l’olio sarà stato assorbito.

Versare il sale grosso dentro il sacchetto dell’aspirapolvere e iniziare la pulizia odorando il buonissimo profumo che rilascia in ogni ambiente. Quale olio essenziale scegliere? Il preferito in assoluto o comunque qualcosa di fresco, come Menta e Lavanda.