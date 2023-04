Sale, bicarbonato e bucce d’arancia: a dir poco sorprendente quel che ne deriva

Hai mai pensato al potere che possono avere gli ingredienti naturali? Oggi approfondiremo il mix tra sale, bicarbonato di sodio e bucce d’arancia.

Con sale, bicarbonato di sodio e bucce d’arancia potrai risparmiare diversi soldi. Vediamo come mixarli insieme e, soprattutto, come utilizzarli.

Sale, bicarbonato e bucce d’arancia: un mix portentoso

Le pulizie domestiche sono il cruccio di molti. Spesso, si spendono tanti soldi per acquistare tanti prodotti diversi per assicurarsi il pulito splendente. Tuttavia, non sempre le promesse vengono mantenute. Tanti soldi si possono risparmiare utilizzando dei prodotti naturali presenti nelle nostre cucine.

Ne è un esempio il mix tra sale, bicarbonato di sodio e bucce d’arancia. Questa combinazione di ingredienti, ti darà la possibilità di utilizzare un detergente potenziato da utilizzare in modi diversi. Risparmierai tanti soldi e dimezzerà la fatica nel pulire. Vediamo come realizzarlo.

A che cosa servono

Per realizzare il mix dovrai per prima cosa, preparare le bucce. Queste ultime potranno essere prese dopo che avrai fatto una spremuta da gustare a colazione o per merenda. Se ne hai tante e non sai dove metterle, potrai sistemarle nel congelatore in un’apposita bustina per surgelati. Le scongelerai all’occorrenza. Dopo che avrai tagliato le bucce a spicchi, dovrai metterle in una pentola ricolma con acqua a temperatura ambiente.

Dopo aver fatto riposare le bucce in acqua per un paio d’ore, porta a bollore l’acqua con le bucce all’interno. Il bollore dovrà essere di circa un minuto. Dopodiché, possiamo continuare con la nostra ricetta.

Filtra il liquido servendoti di un colino. Senza aspettare che raffreddi, metti all’interno una tazzina di bicarbonato di sodio nel liquido ottenuto dal succo d’arancia. Mescola con una spatolina finché il bicarbonato non si sarà sciolto del tutto. A questo punto, versa una tazzina di sale fino da cucina. Mescola il tutto per due minuti.

Aggiungi un litro di acqua a temperatura ambiente e continua a mescolare il mix tra sale, bicarbonato di sodio e bucce d’arancia. Aggiungi del sapone liquido per piatti, circa 1 litro e continua a mescolare. L’importante è mescolare bene affinché tutti gli ingredienti possano amalgamarsi per bene e funzionare correttamente.

Avremo così ottenuto un detersivo multifunzione decisamente potente. Vediamo come utilizzarlo e dove. La mistura dovrà essere travasata in una bottiglia di plastica capiente. Oppure, puoi scegliere delle bottigliette con il beccuccio, di quelle sportive.

A questo punto, è arrivato il momento di testare questo mix tra sale, bicarbonato di sodio e bucce d’arancia. Mettendolo su una spugna, potrai usarlo per sgrassare pentole e padelle con grasso ostinato. Vedrai che con una piccola quantità di questo mix potrai pulire molte più cose, in modo più efficace.