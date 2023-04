Papa Francesco seguirà la Via Crucis da Casa Santa Marta

By

La sala stampa vaticana fa sapere che il Pontefice si unirà in preghiera ai fedeli che si riuniranno al Colosseo per la Via Crucis.

Papa Francesco non sarà presente alla Via Crucis di questa sera a causa del freddo intenso. La decisione è stata comunicata dalla Sala Stampa Vaticana. Il Pontefice seguirà la preghiera da Casa Santa Marta.

Il Papa seguirà la Via Crucis da Casa Santa Marta per via del freddo

La decisione potrebbe essere stata dettata dallo stato di salute del Papa, che negli scorsi giorni è stato ricoverato presso l’ospedale Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. Nei giorni successivi, il Papa è stato presente al rito della Domenica delle Palme a San Pietro e ha ripreso a svolgere regolarmente i suoi doveri.

Nella giornata di ieri, poi, ha presieduto la lavanda dei piedi del Giovedì Santo, ma oggi si è deciso di non esporlo alle rigide temperature previste per la serata.

Per questo, il Pontefice seguirà la celebrazione della Via Crucis dalla sua residenza a Casa Santa Marta. La residenza è situata all’interno della Città del Vaticano, ed è stata costruita durante il pontificato di Papa Giovanni Paolo II.

La struttura è stata progettata per ospitare i cardinali che partecipano al conclave per l’elezione del nuovo Papa. tuttavia, nel 2013 Papa Francesco ha deciso di vivere lì anziché nel Palazzo Apostolico, la residenza tradizionale dei Papi.

La scelta di Papa Francesco di vivere a Casa Santa Marta è stata vista all’epoca come un segnale della sua semplicità e vicinanza al popolo. Il Papa ha spesso espresso la sua preferenza per un approccio pastorale e vicino alle persone, e la sua decisione di vivere lì sembra essere un riflesso di questo approccio.

Inoltre, la residenza è situata vicino alla Cappella Sistina, dove il Papa celebra la messa quotidiana insieme a un gruppo di fedeli selezionati.

Fori Imperiali e Colosseo chiusi

La Via Crucis è una delle celebrazioni più importanti della Settimana Santa cattolica e si svolge ogni anno in concomitanza con il Venerdì Santo, a due giorni dalla Pasqua. L’evento ha luogo al Colosseo di Roma, luogo di martirio dei primi cristiani. La processione rievoca le ultime ore di vita di Gesù, dalla condanna alla morte.

Durante la processione, i fedeli seguono le 14 tappe, o momenti significativi, attraverso preghiere e canti. Il Pontefice solitamente presiede l’evento e guida i fedeli nella preghiera.

A scandire le varie tappe saranno oggi le voci di persone provenienti da luoghi del mondo in cui c’è la guerra. La cerimonia dura circa 1 ora e 20 minuti, e si concluderà presso il Tempio di Venere sul Palatino alle 22:30 circa.

La Rai trasmetterà in diretta la Via Crucis su Rai 1 dalle 21, pertanto l’evento si potrà seguire in televisione. Nel frattempo, il Comune di Roma ha chiuso al passaggio dei turisti i siti archeologici di Colosseo, Foro Romano e Foro Palatino. La chiusura è partita dalle 12.00 della giornata di oggi e rimane valida fino alla conclusione della celebrazione.

Via Crucis 2023, non è la prima assenza del Papa

Non è la prima volta che il Papa manca ad un evento a causa di motivi di salute. Nel 2020, durante la pandemia di COVID-19, Papa Francesco ha dovuto rinunciare a molte celebrazioni tradizionali della Settimana Santa a causa delle restrizioni imposte dal virus.

Anche in passato, il Papa ha dovuto affrontare problemi di salute, tra cui un intervento chirurgico al colon nel 2021. E la settimana scorsa è arrivato il ricovero per un’infezione respiratoria, risoltasi in qualche giorno.

Comunque, la decisione del Papa di seguire la Via Crucis da Casa Santa Marta dimostra la sua dedizione alla preghiera, nonostante la sua condizione di salute. Seppur assente fisicamente, infatti, il Papa sarà in comunione di preghiera con i fedeli che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo.