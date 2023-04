Sai qual è l’auto in circolazione che inquina di più? La classifica parla chiaro

By

Qual è l’auto in circolazione che inquina di più, lo sai? Arriva la classifica che parla chiaro: questi i modelli che stanno facendo ammalare il nostro Pianeta.

Per quanto il Parlamento europeo si impegni a tutelare l’ambiente con delle leggi chiare e precise, purtroppo tenere a bada l’inquinamento è davvero complicato. Le macchine, per esempio, contribuiscono a peggiorare la situazione. A questo proposito, sai qual è l’auto in circolazione che inquina di più? Ecco la lista che nessuno si aspettava.

Macchine e inquinamento: che cosa dice la legge

L’ecosostenibilità ambientale è l’obiettivo principale del Parlamento europeo. Ogni giorno ci ritroviamo a combattere contro l’inquinamento che sta finendo per far ammalare non soltanto il Pianeta ma anche i suoi abitanti.

Spesso, l’insorgenza di malattie, anche quelle più brutte, dipendono proprio dall’aria che respiriamo: cattiva e poco salutare. Se in passato l’inquinamento vedeva come fonte principale le industrie, oggi oltre a queste, dobbiamo annoverare anche le macchine.

Proprio perché la situazione sta diventando assolutamente insostenibile, il Legislatore europeo ha deciso di prendere in mano la situazione: ecco che nasce il progetto di mobilità sostenibile, le auto del futuro saranno cioè non inquinanti.

Già da ora si sta provvedendo ad immettere sul mercato auto a zero emissioni. A partire dal 2035, diventerà obbligatorio poter circolare solo ed esclusivamente con veicoli che non abbiano motore termico.

Ovviamente saranno previste delle deroghe e delle eccezioni, alcune delle quali riguardano le case automobilistiche di lusso come Lamborghini, Ferrari e Bentley. Altre invece invece si attueranno secondo alcuni specifici disposti di legge.

Per esempio, le macchine a diesel potranno continuare a circolare solo se la loro immatricolazione è avvenuta prima del 1° gennaio 2035. A proposito di veicoli. Sai qual è l’auto in circolazione che inquina di più? Arriva la classifica che parla chiaro.

Qual è l’auto in circolazione che inquina di più

Come abbiamo ribadito poc’anzi, le automobili sono tra le responsabili principali dell’inquinamento ambientale, lo stesso inquinamento che purtroppo sta facendo ammalare sempre di più non solo il Pianeta ma anche i suoi cittadini.

Se credi di essere il proprietario di un’automobile ecosostenibile, continua a leggere. Ti forniamo una classifica che ti toglierà ogni dubbio. Finalmente scoprirai qual è l’auto in circolazione che inquina di più.

E se nella lista rientra anche il tuo modello, cosa farai? È qui che entra in gioco la tua coscienza ambientale. Se ci tieni alla tua salute e a quella del Pianeta, dovresti proprio cambiare modello. Scopriamo insieme qual è il veicolo che maggiormente inquina.

Al primo posto troviamo la Bugatti Veyron con emissioni di CO2 596g/km. È sicuramente questa l’auto più inquinante in circolazione tanto che è stata tolta dal mercato. Chi però la possiede deve essere consapevole che è il proprietario di uno dei veicoli più inquinanti al mondo.

Non è da meno la AMG G65 con emissioni di CO2 397g/km. Questo veicolo al momento circola solo nel Regno Unito ma nelle altre nazioni europee è fuori produzione. Al terzo posto troviamo l’australiana Vauxhall VXR8 con emissioni di CO2 370g/km.

Rientrano in questa classifica nera anche le auto di lusso come la Maserati Granturismo MC Stradale con emissioni CO2 360g/km che inquina tanto come il modello Porsche 911, e ancora la Ferrari F12 tdf, anch’essa con emissioni CO2 360g/km.

Quali sono invece i modelli meno inquinanti? Ovviamente quelli che utilizzano fonti alternative di carburante come le auto elettriche o anche quelle ibride. Fortunatamente, le auto che abbiamo appena menzionato diventeranno parte della storia.

A partire dal 2035, per il progetto di mobilità sostenibile, potranno circolare soltanto le automobili di nuova immatricolazione a emissioni zero, per cui anche le case automobilistiche dovranno adattarsi alle nuove disposizioni di legge.

Si pensi soltanto che le automobili a benzina e diesel oggi emettono ben 150g/km di CO2 solo percorrendo 20.000 Km all’anno. Questi dati sono preoccupanti. Ecco perché il Parlamento europeo ha deciso di approvare il progetto di mobilità sostenibile: solo così possiamo salvare il Pianeta e noi stessi.