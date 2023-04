Previsioni di Giuliacci, ribaltamento apocalittico sull’Italia: cosa sta per accadere

Le previsioni meteo annunciate da Giuliacci rivelano che il tempo sull’Italia sarò caratterizzato da un vero e proprio ribaltamento, che interesserà le festività pasquali, ma soprattutto i giorni successivi.

Secondo quanto annunciato da Giuliacci per il meteo dei prossimi giorni, nel nostro paese avverrà un vero e proprio ribaltamento delle temperature.

Infatti, sembra che ci aspettano delle sorprese sul meteo, e non proprio piacevoli, visto che si tratta di sbalzi apocalittici, che non fanno bene ai territori e neanche alla salute delle persone. Scopriamo nel dettaglio cosa ha annunciato Giuliacci e cosa dobbiamo aspettarci nei giorni a venire.

Tante sorprese nel meteo di prossimi giorni

Le giornate che ci aspettano, come previsto da Giuliacci, ci riserveranno tante sorprese sul fronte meteo.

Dopo il freddo e il gelo che ha caratterizzato la settimana che sta per finire, e quindi che interesserà anche il weekend pasquale, potrebbe esserci un vero e proprio ribaltamento a causa di un anticiclone africano che irromperà all’improvviso.

Tuttavia, Giuliacci ha sottolineato che dopo Pasquetta ci sarà la vera rivoluzione sulle temperature e le cose cambieranno completamente.

Ancora temperature gelide fino a Pasquetta

Dalle previsioni meteo annunciate da Giuliacci è emerso che avremo a che fare ancora con il freddo e il gelo. Infatti, l’Italia fino al giorno di Pasquetta sarà interessata da temperature gelide, nonostante siamo in piena primavera.

E’ come se si stesse verificando quello che Giuliacci ha chiamato inverno primaverile, ovvero un periodo in cui come stagione siamo a primavera ma dobbiamo sopportare le temperature invernali. Nel nostro Paese giungeranno quindi ancora per tutto il fine settimana e l’inizio della prossima correnti gelide e fredde, senza alcuna stabilità.

Queste correnti scendono dal Nord Europa e causeranno diversi fenomeni temporaleschi su molte regioni del nostro paese. Nello specifico, ci saranno fenomeni di pioggia e anche nevicate sulle regioni centrali, ma il maltempo non risparmierà neanche il sud del paese, come la Sicilia orientale e le regioni adriatiche.

Previsioni di Giuliacci: ribaltamento a partire dal 12 aprile

Come detto sempre dal colonnello Mario Giuliacci, il ribaltamento vero e proprio sul meteo si verificherà nel nostro paese a partire dal 12 Aprile. Si tratterà di un ribaltamento che interesserà anche altre regioni europee, quindi anche altrove ci saranno cambiamenti drastici.

Il ribaltamento apocalittico sarà causato dall’ingresso dell’anticiclone africano, che porterà ovunque correnti d’aria calda di origine subtropicale. Queste correnti porteranno tanto sole, che sarà stabile e con temperature che si alzeranno all’improvviso.

Dove qualche giorno prima c’è stato freddo e gelo, d’un tratto spunterà il sole forte e le temperature subiranno un rialzo anomalo. Invece, di notte ci sarà un clima secco, mentre si potranno raggiungere i 25 gradi di giorno. Fra le zone in cui il sole sarà alto e caldo ci saranno la Pianura Padana e le zone del centro, quindi il caldo qui sarà insopportabile.

In un periodo in cui dovrebbero esserci temperature miti e quella che dovrebbe chiamarsi mezza stagione, ritrovarsi con il caldo intenso e le temperature elevatissime non sarà neanche piacevole. Giuliacci ha confermato questo ribaltamento che avverrà a partire dal 12 aprile, perciò ci si potrà organizzare con anticipo per stare meglio e trovare un po’ di refrigerio.