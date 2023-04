Tredici milioni di Italiani a letto a causa dell’influenza

I numeri di quest’anno sono davvero spaventosi: sono 13 milioni gli italiani costretti a letto a causa dell’influenza.

Un’influenza da record quella che è stata in grado di registrare l’Iss sia per il numero di italiani infetti che per la durata di questo male stagionale.

Record di influenzati nel 2023

Per molti italiani è questa la stagione dei malanni, un periodo che è riuscito a colpire 300 mila italiani a settimana. Una stagione alquanto particolare in cui non pesano soltanto i sintomi molto analoghi a quelle dell’influenza ma, in base a ciò che affermano i medici di famiglia, non mancano numero virus respiratori insieme a quella patologia con cui abbiamo fatto i conti un paio di anni fa, Covid 19. Insomma, si tratta di unione che ha provocato “un importante impatto, sia in termini contagi che di ricoveri“.

Non c’è da stupirsi però su quanto detto fino ad ora anche perché i continui cambiamenti climatici molto spesso provocano una destabilizzazione della temperatura corporea e quindi causano malanni nei soggetti più o meno fragili. Lo scorso anno, sempre nello stesso periodo, l’influenza aveva iniziato a fare le prime “vittime”.

I dati sull’influenza stagionale dello scorso anno

Nel 2022, in quella settimana tra il 28 marzo e il 3 aprile, le sindromi simil influenzali hanno visto un incidenza di 5,67 casi ogni 1000 abitanti. Se invece si svolge lo sguardo alla stagione 2019- 2020, è possibile affermare che nella stessa settimana il livello di incidenza era di 1,71 casi per 1000 abitanti.

Inoltre, è importante è ricordare che si tratta di un dato in crescita nei bambini dai 0 ai 4 anni. Nel 2022 infatti coloro che hanno trainato il rialzo della curva sono stati proprio i più piccoli in quanto, fino ai quattro anni l’incidenza era di 18,01 casi per 1000 abitanti.

L’anno appena passato ha visto anche la crescita dell’influenza nelle fasce di età tra i 4 e i 14 anni in cui c’era un incidenza di 8,84 casi per 1000 abitanti mentre, tra gli over 65 c’era un incidenza pari a 2,26 casi ogni 1000 abitanti. Una delle regioni in cui l’incidenza è aumentata notevolmente è stato il Veneto. Inoltre in Campania e in Umbria, in passato si è registrato anche un forte rialzo dei contagi.