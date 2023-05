Sai cosa succede se lasci i limoni attaccati alla pianta? Rispondono gli esperti

Si possono lasciare i limoni attaccati alla pianta? Non tutti sanno quello che succede veramente: gli esperti spiegano tutto quanto.

I limoni rappresentano l’agrume perfetto, quello di colore giallo intenso che regala un insieme di proprietà e benefici di altissimo livello. Un concentrato attivo di vitamine e sali minerali, dal gusto aspro che identifica in qualche modo la tradizione italiana nel mondo. Ottimo per il benessere dell’organismo, per pulire la casa o per essere il protagonista di moltissime preparazioni culinarie. Una domanda nasce sempre spontanea: si possono lasciare i limoni attaccati alla pianta oppure no?

Limoni attaccati alla pianta, cosa succede?

L’agrume di colore giallo è simbolo di benessere, con un profumo tipico che identifica l’Italia in tutto il suo splendore. Il limone è ricco e versatile, con una quantità di vitamine da non sottovalutare. La loro bellezza è riconosciuta anche quando sono solo semplicemente sulla pianta. Ma cosa dicono gli esperti a riguardo? È giusto tenere i limoni attaccati alla pianta oppure no?

Le piante possono essere in giardino o sul terrazzo, per questo motivo moltissimi si pongono questa domanda per il bene dell’agrume e della pianta stessa. I vivaisti esperti hanno voluto dare una risposta definitiva.

I limoni maturano dopo un lunghissimo tempo che può arrivare sino a nove mesi. In tutto questo tempo, l’agrume assorbe acqua e tutte le sostanze nutritive necessarie per diventare buono – succoso e saporito. Non solo, il loro colore giallo aumenta con l’aiuto dei raggi del sole. La pianta preserva i frutti sino a quando non vengono raccolti, senza che si ostacoli la nuova fioritura e la produzione successiva.

Ovviamente, nel momento in cui sono maturi devono essere raccolti per evitare il processo di degradazione. A quel punto cadranno dalla pianta oppure non saranno più commestibili. Cosa significa? La buccia diventa spessa e la polpa disidratata completamente. È un processo inevitabile perché la pianta stessa avrà bisogno di quell’acqua per il suo sostentamento.

Quando si raccolgono i limoni?

Chi ha una pianta di limoni dovrà occuparsene per tutto l’anno. È una pianta che necessita di acqua e cure, così da poter cogliere i suoi frutti durante il periodo indicato. Di norma, i livelli di maturazione possono essere differenti nell’anno. La prima raccolta viene svolta nei mesi di aprile e maggio. Di solito è quella abbondante e buona. Ce ne sono alcuni che hanno ancora una buccia irregolare e ruvida.

Si può optare per una seconda raccolta a luglio, considerando una buccia liscia e rotonda per poi arrivare all’ultimo raccolto nel mese di agosto massimo settembre. In questa parte dell’anno i frutti sono piccoli e anche senza semi.

In ogni caso è importante seguire le regole che madre natura impone, per il benessere degli agrumi e della pianta stessa.