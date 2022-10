Limoni belli e succosi a casa, tutti i consigli per creare una pianta forte

Si possono avere dei limoni belli e succosi in casa? La risposta è affermativa e questi sono tutti i consigli per una pianta forte e bella.

Chi non ha in casa sempre dei limoni? Uno dei frutti più buoni, antichi e dalle proprietà straordinarie da usare in cucina – per il benessere e anche in casa. Gli esperti hanno voluto dare dei consigli per avere dei limoni belli e succosi in casa: così si può ottenere una pianta forte e ricca.

Caratteristiche del limone

Il limone è uno degli ingredienti naturali più importanti, ricco di proprietà disinfettanti e antibatteriche. Conosciuto già dalle popolazioni antiche, il suo uso principale è quello per insaporire i piatti o le bevande con il suo succo acidulo dal buon apporto vitaminico.

È in grado di associarsi ai vari gusti, senza mai sovrastarli per sposarsi bene con ogni tipo di piatto a disposizione. Il limone diventa un punto di riferimento anche solo per un piatto semplice come l’insalata o il pesce.

Fondamentale per sgrassare un piatto ricco di olio, disinfettare e arricchire un piatto della tradizione italiana senza mai rovinarlo. Come anticipato, questo agrume non è riconosciuto solo per condire i piatti perché è ottimo anche da bere e creare una bevanda idratante e rinfrescante.

Stiamo parlando della classica limonata, creata con gli ingredienti semplici come acqua – succo di limone e zucchero. Non solo come bevanda estiva da bere fresca, ma anche a tavola per pranzo e cena: tra le proprietà non solo il potere idratante ma anche digerente e attivatore del metabolismo.

Insomma, abbiamo capito che è un ingrediente must have da avere sempre a disposizione anche nella creazione dei dolci. Ovviamente, il suo è un potere anche anti nausea quando si sta poco bene oppure ottimo per la preparazione di maschere di bellezza. Tra i suoi mille usi anche quello domestico: per esempio, sai cosa succede a mettere un limone in lavatrice?

Limoni belli e succosi: i consigli per coltivarli in casa

Per tutta questa serie di motivi e anche di più, il limone è essenziale da avere in casa magari coltivandolo direttamente. La sua pianta in giardino deve essere coperta durante l’inverno, essendo intollerante alle temperature rigide e basse.

Basterà un telo di tessuto/non tessuto che svolge la funzione protettiva della pianta ma, allo stesso tempo, la lascia respirare perché non si crea la classica condensa. Una volta fatta questa premessa, una pianta di limoni deve essere concimata in primavera continuando sino all’estate.

Da prendere in considerazione un concime organico che è ricco di proprietà esclusive, mentre il fertilizzante può essere creato direttamente a casa.

Fertilizzante casalingo fai da te

Per farlo, gli esperti consigliano di acquistare una compostiera dove si andrà ad inserire del letame di ruminante con foglie, legumi, conchiglie radici e pacciame. Subito dopo ricoprire con l’acqua e lasciare riposare per tre settimane (all’esterno, considerando un odore forte e poco piacevole).

All’interno del composto si troveranno tutte le proprietà per la pianta di limoni e per far crescere i suoi frutti forti, belli e succosi come ferro, fosforo e potassio.