Buon compleanno Chiara Ferragni, l’influencer compie 36 anni: come festeggerà?

Oggi l’influencer Chiara Ferragni spegne 36 candeline, e ha voluto celebrare il suo compleanno con un post su Instagram. Un insieme di scatti che la mostrano da piccola, con i capelli biondo fragola e gli occhi chiari inconfondibili. A colpire i follower, l’incredibile somiglianza con i due figli Leone e Vittoria. Ma la domanda che si fanno tutti è: come festeggerà questo giorno tanto speciale l'”imprenditrice digitale”?

Una giornata da ricordare, questa, per l’influencer cremonese, che proprio oggi spegne 36 candeline, essendo nata il 7 maggio del 1987. Chiara Ferragni ha voluto celebrare il suo compleanno con un post sul suo profilo Instagram ufficiale, condividendo con i suoi 29,2 milioni di follower alcune immagini della sua infanzia. Gli utenti del social network sono rimasti stupiti nel notare quanto forte la sua somiglianza da bambina con i due figli Leone e Vittoria, nati dall’amore con Fedez. In tanti, poi, si sono chiesti come festeggerà Chiara il suo compleanno, visto che non ha lasciato trapelare nulla.

Oggi Chiara Ferragni ha dato il buongiorno ai suoi follower condividendo un post sul suo profilo Instagram da quasi 30 milioni di fan, che la mostra da bambina, con i riccioli color biondo fragola e gli occhi chiari e vispi ormai suo vero e proprio marchio di fabbrica.

“Trying to make this girl proud from 1987 🥹”, “Cercando di rendere orgogliosa questa ragazza dal 1987”, si legge nella didascalia scritta dall’influencer, un richiamo al monologo fatto da Ferragni durante l’ultimo Festival di Sanremo, che l’ha vista per la prima volta nei panni di co-conduttrice. Lo scorso febbraio, l’imprenditrice aveva letto una lettera alla se stessa più piccola, iniziandolo con “Ciao bimba ho deciso di scriverti una lettera, ogni volta che penso a te mi viene da piangere. Forse perché mi manchi, forse perché vorrei farti vedere com’è la mia vita”.

Tra i tanti a farle gli auguri di buon compleanno, proprio il direttore artistico della kermesse, Amadeus, oltre a volti noti dello showbiz come Giulia Salemi, possibile nuova opinionista del Grande Fratello, le sorelle Francesca e Valentina, con cui ha un rapporto molto stretto e affettuoso e naturalmente la madre, la scrittrice Marina Di Guardo. La domanda che in tanti si pongono, ora, è come intenderà celebrare il suo 36esimo compleanno l’imprenditrice.

Chiara Ferragni, una carriera strepitosa frutto di intuizione e il saper esserci al momento giusto

La carriera dell’imprenditrice digitale, come lei stessa si è definita ormai qualche anno fa, ha dell’incredibile, esempio calzante di riuscire ad “esserci nel momento giusto“. È la fine degli anni Duemila, quando Chiara, assieme al fidanzato dell’epoca, Riccardo Pozzoli, decide di aprire un blog, The Blonde Salad, dove pubblicare e mostrare i suoi outfit in giro per il capoluogo meneghino.

Ai tempi Ferragni è una studentessa di Giurisprudenza alla Bocconi, e ha dalla sua un fisico longilineo, lunghi capelli biondi (da qui il nome della sua “creatura”) e occhioni color cielo. Tempo pochi mesi e il sito web registra già centinaia di migliaia di visualizzazioni al giorno.

Questo successo, insperato, forse, le permette di ricevere i primi inviti ad alcuni fashion show, oltre ad apparizioni tv. È l’antesignana di tutte le influencer, e sarà proprio lei a suggerire di seguire la sua stessa strada alla sorella Valentina e l’amica Chiara Biasi, oggi colleghe dal seguito sui social imponente.

Tempo un anno, e Chiara ha già inaugurato la sua prima linea di scarpe, a cui seguirà una linea total look. Oggi si stima che l’impero dell’influencer, sia di circa 40 milioni di Euro annui. Inoltre, non si contano le collaborazioni con marchi del settore tra i più noti, come Tod’s, Dior e Versace.

Sposata dal 2018 con il rapper e personaggio televisivo Fedez, la coppia ha due figli, Leone e Vittoria, due gocce d’acqua della mamma, avendone preso i colori di capelli e occhi, e che spesso appaiono nei video che i due, veri beniamini dei social, non risparmiano di pubblicare. Un modo, forse, per rendere normale ciò che potrebbe non apparire, ed evitare paparazzate inopportune. E chissà se sarà proprio con i bimbi e il marito, che Chiara festeggerà questi 36 anni, o invece preferirà passare con gli amici di una vita.