Sai cosa sono quelle piccole macchie bianche sulla pelle? Ecco il loro significato

Anche se le piccole macchie bianche sulla pelle possono sembrare normali, a volte potrebbero destare qualche preoccupazione. Vediamo perché.

Le piccole macchie bianche sulla pelle potrebbero comparire in diversi punti del corpo. Analizziamone le cause e quando possono diventare motivo di preoccupazione.

Macchie bianche sulla pelle: cosa sono

Di solito, non destano preoccupazione ma, in altri casi, possono essere sintomatiche di altre cose. Di seguito, ti illustriamo alcune delle cause più comuni di queste macchie. In ogni caso, ti ricordiamo che una visita dermatologica, una volta all’anno, è una buona cosa per prevenire melanomi ed altre problematiche della pelle.

Stando ai rapporti pubblicati dall’Istituto Nazionale dei Tumori o dall’Istituto Superiore di Sanità, nel nostro paese l’incidenza dei melanomi è stata pari a 14900 casi, soltanto nel 2020. Si tratta del secondo tumore più frequente per gli uomini under 50.

Iniziamo col dire che possono comparire per diverse cause. Esse appaiono come delle macchioline poco pigmentate che rimangono chiare anche quando ci si espone al sole.

Cause possibili

La prima causa che approfondiremo è la vitiligine. Si tratta di una malattia autoimmune in cui le cellule responsabili della produzione del pigmento melanina vengono distrutte. Ciò provoca la comparsa di macchie bianche irregolari sulla pelle.

Anche la pitiriasi versicolor può provocare le macchie bianche sulla pelle. Questa condizione è causata da un’infezione fungina. Possono essere anche scure ed è una patologia molto comune nelle zone con clima caldo e umido.

L’ipomelanosi guttata idiopatica è, invece, una condizione in cui compaiono piccole macchie bianche sulla pelle, di solito sul tronco e sulle braccia. La causa esatta è sconosciuta, ma si ritiene che possa essere legata a danni al pigmento melanico.

Soprattutto i bambini, invece, possono essere colpiti dalla pityriasis alba. Essa si manifesta con la comparsa di macchie bianche secche e squamose sulla pelle del viso, del collo e delle braccia. La causa esatta è sconosciuta, ma potrebbe essere correlata a una combinazione di fattori genetici e ambientali.

Se compaiono nell’area genitale si parla di lichen sclerosus. Essa può verificarsi anche in altre aree del corpo e provoca la comparsa di macchie che possono diventare sottili, pruriginose e suscettibili a lesioni.

Una funzione tiroidea insufficiente, l’ipotiroidismo, può influenzare la produzione di melanina, causando la comparsa di macchie bianche o chiare sulla pelle.

Possono essere anche dovute a chiazze depigmentate post-infiammatorie. Infatti, dopo lesioni cutanee, come ustioni, traumi o condizioni infiammatorie della pelle, possono comparire bianche o chiare come parte del processo di guarigione.