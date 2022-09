Ruud non sbaglia, battuto Khachanov e finale raggiunta!

Non delude le aspettative Casper Ruud che vince la semifinale contro Karen Khachanov e raggiunge per la prima volta in carriera la finale degli US Open, il norvegese è cosi per la seconda volta in una finale major, dopo la sconfitta a Parigi ora l’obiettivo è vincere il primo slam!



Il norvegese supera senza troppi problemi il russo Khachanov in quattro set e guadagna con pieno merito l’accesso alla finale dello US Open.

Casper Ruud è cresciuto tantissimi in questa stagione e con Carlos Alcaraz non si giocherà soltanto lo slam americano ma anche la possibilità di diventare il nuovo numero 1 del ranking ATP.

Finisce 7-6,6-2,5-7,6-2 con Ruud che si dimostra superiore al proprio avversario non soltanto dal punto di vista tecnico ma soprattutto da quello tattico con il russo che non riesce mai a dominare la sfida.

I mesi trascorsi alla Rafa Nadal Academy da parte del norvegese hanno dato i frutti sperati ed ora Casper Ruud sembra uno dei tennisti più in forma dell’intero circuito ATP.

Ruud raggiunge la finale dello US Open!

E’ Casper Ruud il primo finalista di questa edizione dello slam americano, dopo aver perso la finale del Roland Garros contro Rafael Nadal il norvegese ha continuato a lavorare e crescere e domani scenderà in campo non soltanto per cercare la sua prima vittoria in un major ma anche per conquistarsi la posizione numero 1 nel ranking ATP.



In questa ultima stagione Ruud è cresciuto tantissimo ed anche ieri ha dimostrato di essere molto solido al servizio riuscendo a leggere perfettamente la partita dal punto di vista tattico.

Il norvegese si è dimostrato superiore anche dal punto di vista mentale a Khachanov che è ancora troppo discontinuo per competere fino alla fine nei tornei dello slam.

Dopo aver perso il terzo set, Casper Ruud ha continuato a fare la propria partita consapevole dei propri mezzi e di un tennis ai limiti della perfezione.

In questi mesi Ruud ha lavorato nell’accademia di Rafa Nadal, il 22 volte campione slam, come ammesso dallo stesso norvegese, ha facilitato la crescita di Ruud che ora è finalmente pronto per vincere il suo primo major in carriera.

Tra lui e lo US Open c’è ora Carlitos Alcaraz, talento assoluto del tennis mondiale che vincendo a New York può diventare il tennista più giovane della storia a vincere un torneo del grande slam.

Impossibile fare un pronostico ma lo US Open 2022 si chiuderà con un match bellissimo tra i due tennisti, probabilmente, più in forma del momento nel circuito ATP.