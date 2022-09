Alcaraz è fenomenale! Tiafoe battuto e finale raggiunta!

Carlos Alcaraz continua a bruciare le tappe, lo spagnolo raggiunge per la prima volta in carriera una finale slam e domani battendo Ruud potrà diventare il tennista più giovane di sempre a vincere una finale di un major



Carlos Alcaraz non tradisce le attese e con l’ennesima maratona della sua giovane carriera supera Tiafoe e stacca il pass per la finale di New York dove affronterà il norvegese Casper Ruud.

Frances Tiafoe esce in lacrime davanti ai propri tifosi dopo aver giocato un torneo straordinario eliminando Rafael Nadal, ora l’americano dovrà continuare a lavorare per arrivare nelle migliori condizioni possibili allo Australian Open di Gennaio.

Finisce 6-7,6-3.6-1,6-7,6-3 per lo spagnolo che con Casper Ruud non si giocherà soltanto la finale di New York ma anche la posizione numero 1 del ranking ATP che sarà conquistata dal vincitore dello US Open.

Carlos Alcaraz supera Tiafoe, è in finale a New York!

Continua a vincere battaglie Carlos Alcaraz, dopo Cilic e Sinner anche Tiafoe crolla al quinto set permettendo allo spagnolo di arrivare per la prima volta in carriera a giocarsi una finale slam.

Alcaraz è ormai un campione affermato del ranking ATP e non più una giovane promessa, la prima finale slam in carriera è il giusto premio al termine di un 2022 in cui lo spagnolo è stato assolutamente straordinario.

Nulla da fare per Frances Tiafoe che esce tra le lacrime ma con gli applausi dell’Arthur Ashe Stadium che lo ringrazia per aver giocato un torneo straordinario uscendo a testa altissima contro uno dei giocatori più in forma del momento.

Ciò che impressiona in Carlos Alcaraz è la straordinaria facilità con la quale lo spagnolo riesce a rimanere concentrato all’interno della partita, dote che non si allena ma che dimostra come il classe 2003 sia assolutamente un predestinato di questo sport.

La finale contro Casper Ruud sarà bellissima con i due atleti, probabilmente, più in forma al momento sul panorama tennistico.

A favore di Ruud potrebbe pesare una migliore freschezza atletica, per arrivare in finale Alcaraz ha dovuto superare tre battaglie al quinto set (Clic, Sinner e Tiafoe) mentre il norvegese, almeno sulla carta, arriverà più riposato alla supersfida di domenica.

I due non si sfideranno soltanto per il titolo di campione americano ma il vincitore sarà anche il nuovo numero 1 al mondo con Daniil Medvedev che scivolerà in terza posizione dopo un 2022 decisamente negativo ed al di sotto delle aspettative.