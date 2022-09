1000 euro subito sul conto, il nuovo bonus è un regalo alle famiglie: non ti serve l’isee

Le famiglie possono richiedere 1000 euro subito sul conto e non devono presentare l’ISEE per riceverli. Un agevolazione da prendere al volo.

Con la crisi che oggi imperversa in tutta Italia, trovarsi 1000 euro sul conto subito è sicuramente una gioia. Per le famiglie in crisi che necessitano di un aiuto valido, questi soldi potranno essere richiesti senza mostrare l’ISEE. Scopriamo come richiederli e se ci sono dei requisiti da rispettare?

Nuovi bonus, che cosa ha deciso il Governo

Un nuovo bonus da 1.000 euro è pronto a bussare alle porte degli italiani, con accredito immediato sul conto corrente. Sono richiesti solo due requisiti fondamentali e la domanda può partire dal 16 settembre 2022, così che molte famiglie possano contare su questo valido aiuto.

I cittadini italiani sono in trepidante attesa del 25 settembre per eleggere il nuovo Governo, perché dalla pandemia alla guerra in Ucraina tutti si trovano a dover combattere con aumenti impossibili da sostenere (bollette, carburante e spesa).

Vista la situazione non del tutto rosea, il Governo Draghi uscente ha deciso di mettere sul tavolo una serie di agevolazioni che potranno attutire le difficoltà economiche soprattutto per tutti coloro che possiedono un reddito basso.

Tra gli aiuti che sono stati messi a disposizione dal Governo, spunta questo da 1.000 che non è vincolato dall’ISEE e richiedibile tramite domanda dal 16 settembre 2022. Approfondiamo meglio di cosa si tratta e quali sono gli unici due requisiti richiesti, per avere 1000 euro subito sul conto.

Bonus 1.000 euro senza ISEE: come richiederlo

Gli italiani si dividono in due categorie principali: chi critica la logica del Bonus e chi invece è contento di poter contare su questi aiuti economici.

Il Bonus da 1.000 euro è sicuramente uno dei più ricchi, studiato appositamente per dare una mano ai cittadini italiani dal 16 settembre in poi. Per ora è stato introdotto dal Comune di Bologna e interessa solo le famiglie che sono residenti in questo comune: lo stanziamento economico è oltre i 5 milioni di euro.

Un graditissimo aiuto per aiutare le famiglie che hanno acquistato una e-bike o una cargo-bike, oppure hanno usato i servizi di bike sharing o card sharing. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda dal 16 settembre e ricevere 1.000 euro subito sul conto. Un gesto che mette in risalto l’attenzione verso una mobilità sostenibile, il voler aiutare l’ambiente e prediligere mezzi economici che annientano lo stress e mantengono in forma.

Come accennato, queste famiglie dovranno rispondere a due requisiti importanti per poter presentare la domanda:

Devono aver sottoscritto l’accordo di Mobility Management del Comune di Bologna

L’acquisto del mezzo ecologico dovrà essere avvenuto dopo il 28 giugno 2022.

Come accennato, la domanda può partire dal 16 settembre 2022 solo per le famiglie che rispondono ai requisiti sopra elencati. Gli importi che verranno accreditati sul conto corrente sono suddivisi in questo modo: