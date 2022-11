Russia, Putin ha incontrato le madri dei soldati ma il malcontento cresce

Oggi Putin ha incontrato le madri dei soldati russi e lo ha fatto alla vigilia della festa della mamma in Russia. Un incontro con la delegazione delle madri dei soldati impegnati nell’operazione militare in Ucraina che ha sollevato anche polemiche e avuto reazioni discordanti tra loro.

L’incontro si è svolto per sedare le polemiche e il malcontento nato nel Paese a seguito della mobilitazione parziale annunciata a settembre. La manovra è stata definita disordinata e ha per questo sollevato polemiche. L’incontro è stato organizzato con cura e con lo scopo di riportare ordine e placare il dissenso in merito ma ha invece provocato l’effetto contrario. Il discorso del presidente Putin è stato trasmesso in diretta TV e ha quindi attirato l’attenzione dell’intera Russia.

Putin incontra le madri dei soldati in Ucraina

Putin ha deciso di fare un breve discorso pubblico che è stato trasmesso in TV e alla vigilia della festa della mamma in Russia. Il Capo di Stato russo ha dichiarato al popolo: “Voglio che sappiate che io personalmente e tutti i leader del Paese condividiamo il vostro dolore. Sappiamo che nulla può sostituire la perdita di un figlio“. Il presidente ha anche fatto le condoglianze a tutte le madri e alle famiglie delle vittime precisando però di non credere a ciò che dicono media e internet in merito all’offensiva russa in Ucraina.

Ha poi organizzato un incontro ufficiale con la delegazione delle madri dei soldati che si trovano sul campo nella residenza Novo Ogariovo. A comunicare il formato ridotto della riunione è stato il portavoce del Cremlino Peskov che ha aggiunto che sarebbero state rese pubbliche soltanto le fasi preliminari del colloquio.

Il presidente Putin ha parlato di eroismo nel servire la patria e ha sottolineato il ruolo della famiglia nell’infondere i valori della patria nei giovani. Si è soffermato particolarmente sull’importanza dei soldati e sull’aiuto che danno al paese. Ha rimarcato: “Perché nessuno, tranne loro e i loro più stretti comandanti, conosce la fatica e cosa comporti un reale pericolo per la vita. Solo loro lo sentono e lo capiscono”.

Le reazioni in merito all’incontro

L’incontro di Putin con la delegazione delle madri ha sollevato polemiche quando invece aveva lo scopo di calmarle. Le tensioni e i dissensi sono nati a causa della mobilitazione parziale che è stata ritenuta disorganizzata e mal gestita dal popolo.

Questo ha smosso moltissime madri a manifestare il loro malcontento nei confronti del leader russo. Ciò che viene contestato a Putin è di aver mandato giovani inesperti e senza un adeguato addestramento. Ma anche perché ha chiamato alle armi uomini troppo anziani e inabili a prestare servizio militare.

Valentina Melnikova, segretaria dell’Unione dei Comitati delle madri dei soldati, che è stata in prima linea nella guerra in Cecenia, ha criticato duramente la scelta di Putin. Ha affermato che si tratta di un incontro studiato a tavolino e in presenza di madri istruite a regola d’arte su cosa chiedere e cosa no.

Secondo la donna il presidente russo ha paura di incontrare le vere madri e di rispondere a domande non selezionate e appositamente studiate. Melnikova ha spiegato che la preoccupazione è per le attuali condizioni in cui sono costretti i soldati al fronte in Ucraina e che ne avrebbe voluto parlare direttamente con il presidente.

Ma come ha dichiarato lei stessa non sono state invitate per paura potesse emergere qualcosa di sconveniente. Olga Tuskanova, coordinatrice del comitato delle madri dei soldati, ha percorso 900 km con la speranza di essere ricevuta al Cremlino ma purtroppo non è andata come l’attivista sperava dato che non è stata ricevuta.