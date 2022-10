Russia: perché l’annessione di quattro province ucraine è illegale

L’incorporazione di questi territori da parte della Russia viola il diritto internazionale. kyiv denuncia anche irregolarità, violenze e coercizioni nei referendum illegali a Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson promossi dal Cremlino.

Il presidente della Russia Vladimir Putin ha dichiarato venerdì l’adesione delle province ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson al territorio della Federazione Russa. Il processo di annessione formale si concluderà martedì prossimo con la sua approvazione in seduta d’urgenza alla Duma.

La Russia ha compiuto un passo unilaterale e illegale

Si tratta di un passo unilaterale e illegale che arriva dopo lo svolgimento tra il 23 e il 27 settembre di referendum senza garanzie democratiche. Le autorità imposte da Mosca in queste quattro province parzialmente occupate hanno presentato mercoledì i risultati del voto al Cremlino, che ha mostrato, secondo dati non corroborati da fonti indipendenti, un sostegno all’annessione compreso tra l’87% e il 99%.

Contro la Carta delle Nazioni Unite José Antonio Perea Unceta, scrittore e professore di diritto internazionale pubblico all’Università Complutense di Madrid, afferma che i referendum promossi dalle forze filo-russe sono illegali «perché il sovrano è il governo ucraino e non c’è norma che contempla la secessione”.

Alfonso Iglesias Velasco, professore di Diritto internazionale all’Università Autonoma di Madrid, sottolinea che l’annessione territoriale firmata da Mosca è illegale perché deriva dall’uso della forza e, quindi, viola la Carta delle Nazioni Unite del 1945 , di cui sono firmatari Russia e Ucraina, in quanto membri dell’ONU.

Questo, all’articolo 2 del primo capo, recita quanto segue: «Tutti i membri si astengono nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, o comunque incompatibile con le finalità delle Nazioni Unite”. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson fanno parte dell’integrità territoriale dell’Ucraina.

Per darle legittimità interna, Mosca ha utilizzato in questi quattro casi la stessa formula che ha utilizzato per suggellare l’annessione della Crimea nel marzo 2014: riconoscimento dell’indipendenza dei territori oggetto di annessione e, successivamente, consultazione sull’annessione alla Russia Federazione. La comunità internazionale ha manifestato fin dall’inizio contro il riconoscimento di queste consultazioni di annessione.

Josep Borrell, capo della diplomazia dell’Unione europea, ha dichiarato martedì che i referendum avrebbero conseguenze negative per i loro promotori, un punto condiviso anche dagli Stati Uniti. Perea Unceta ritiene che i paesi che intrattengono relazioni con la Russia come Serbia, Cina o Kazakistan “non hanno intenzione di sostenere l’annessione”. Al contrario, l’esperto ritiene che altri nell’orbita di Mosca, come Cuba, Siria, Eritrea o Etiopia, possano farlo.

L’Onu e l’Ocse sono contrarie allo svolgimento di elezioni in aree in un contesto di guerra

Le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che sovrintendono ai referendum a livello nazionale e regionale, sono contrarie allo svolgimento di elezioni in aree in un contesto di guerra, come quello attualmente in cui vivono i cittadini di Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson.

“L’OSCE ha alcune regole di base per garantire la legalità dei referendum, ad esempio, che ci sia un organo elettorale con controllo giudiziario; un dibattito elettorale in cui sia garantita la libertà di espressione; che i cittadini possano accedere alla stampa e alla televisione per scegliere tra sì e no. Cose che qui [in queste quattro regioni occupate] non sono esistite”, descrive Perea Unceta.

Un altro punto chiave in ogni elezione con garanzie è il censimento degli elettori. In questo caso non c’era censimento – l’elenco che raccoglie il numero degli aventi diritto al voto e che resta sotto il potere dei revisori dei conti -, requisito imprescindibile per lo svolgimento di una consultazione. A questo si aggiunge che la popolazione ha votato sotto costrizione, come riportato dal governo ucraino di Volodímir Zelenski.

Kiev ha denunciato che i militari sono andati nelle case, nei luoghi di lavoro e negli ospedali per forzare il voto ai cittadini. Allo stesso modo, le autorità ucraine hanno lamentato la presenza di persone armate che attendevano con i detentori delle urne.

Nei sette mesi in cui è durato il conflitto, una parte dei cittadini ucraini ha dovuto lasciare le proprie case. Al momento, più di sette milioni di persone hanno chiesto asilo fuori dal Paese, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

Inoltre, secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), ci sono altri sette milioni di sfollati interni. Nel suo ultimo rapporto, datato 26 settembre 2022, l’Onu stima a 5.996 il numero di civili uccisi a causa del conflitto dall’inizio dell’offensiva lo scorso febbraio.