Bonus lavoratori, 800 euro: hai tempo fino a fine ottobre

Bonus lavoratori fino ad 800 euro per tutti: ecco la misura economica che mira a sostenere le famiglie italiane. La domanda deve essere presentata entro fine ottobre.

Continuano i rincari dei prezzi dei generi alimentari, il caro bollette energia elettrica e gas e il prezzo della benzina. Dinanzi a questo scenario economico incerto e con l’inflazione alle stelle le famiglie italiane non riescono ad andare avanti e ad arrivare alla fine del mese. Cresce il timore e la paura di non riuscire andare avanti in questa dura situazione economica. In attesa che il nuovo Governo inizi a lavorare per risollevare l’Italia, l’uscente Esecutivo Draghi ha previsto delle misure ed agevolazioni volte a sostenere economicamente i nuclei familiari italiani.

Bonus lavoratori a sostegno delle famiglie italiane

Con la crisi energetica in atto, l’uscente Governo di Mario Draghi ha approntato due bonus volti a sostenere le famiglie italiane che non riescono a fare fronte al rincaro dei prezzi delle bollette luce e gas. Dopo il bonus 200 euro accreditato ai pensionati e ai lavoratori dipendenti a partire dal mese di luglio, l’Esecutivo ha previsto l’erogazione del bonus 150 euro, che dovrebbe essere accreditato a novembre.

Tuttavia, per avere diritto ad incassare il bonus, è necessario rispettare determinati requisiti: il primo bonus da 200 euro spetta a tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 35.000 euro annui, mentre il bonus 150 euro spetterà a tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai ventimila euro. Oltre a questi due bonus, l’Esecutivo erogherà un bonus pari a 800 euro, che potrà essere fruito per un periodo massimo di 6 mesi.

Bonus 800 euro: a chi spetta? Quali sono i requisiti necessari?

Si tratta di una misura introdotta per il triennio 2021-2023 grazie alla Legge di Bilancio 2021: stiamo parlando del bonus Iscro, il cui importo varia da 254,75 euro fino ad un massimo di 815,20 euro. Questo bonus spetta a tutti i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva iscritti alla Gestione separata INPS, che abbiano subito un calo del fatturato. Questo bonus può essere richiesto una sola volta nel corso del triennio e verrà erogato per un massimo di 6 mesi. Per presentare la domanda è necessario avere un reddito dichiarato non superiore agli 8.145 euro.

Bonus 800 euro: scadenza della domanda

La domanda per richiedere il bonus 800 euro deve presentata all’INPS entro il 31 ottobre 2022. Alla domanda deve essere allegata l’autocertificazione dei redditi prodotti negli anni precedenti.