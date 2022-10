Charlotte Casiraghi ha dovuto dire addio ad un uomo molto importante della sua vita facendo commuovere tutto il Regno. Ecco di chi si tratta.

Qualche settimana fa, tutto il mondo ha dato l’addio alla Regina Elisabetta II con il rito funebre che si è svolto il 19 settembre e a cui hanno preso parte anche i reali di altri Paesi di tutto il globo.

Tra questi erano presenti anche il Principe Alberto di Monaco e sua moglie Charlene che si è mostrata in pubblico nonostante pare sia ancora sotto cure per via della brutta infezioni avuta negli scorsi mesi.

Charlotte Casiraghi: il triste lutto

Infatti, per quasi un anno intero, Charlene si è dovuta assentare dal Palazzo Reale a seguito di un problema avuto dopo un suo viaggio in Sudafrica ed è stata ricoverata in una clinica per riprendere le sue forze.

Sui tabloid si era parlato di un problema legato ad un intervento chirurgico al viso non andato bene ma successivamente sembra essere stata confermata la versione che vuole la principessa colpita da un brutto virus preso durante il suo viaggio.

Tornata a Palazzo Reale, si è mostrata più bella che mai anche se a volte debilitata ma questo non le ha impedito di smentire le voci riguardo una crisi di coppia tra lei e il Principe Alberto.

I due si sono presentati davanti al feretro della Regina Elisabetta II ma a Palazzo Grimaldi loro nipote Charlotte Casiraghi ha pianto la scomparsa di un uomo molto importante per la sua vita.

La figlia della principessa Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi, è sempre stata al centro di alcuni scandali e pettegolezzi ed è considerata una dei membri della famiglia reale più amati dai loro sudditi.

La ragazza, si è ritrovata di punto in bianco a dover gestire la morte di suo padre avvenuta nel 1990 a seguito di un incidente a Monte Carlo ai campionati mondiali di offshore perdendo la vita una volta venuto ad impatto con l’acqua.

Le parole sulla scomparsa dell’uomo speciale

A distanza di 32 anni, Charlotte Casiraghi ha fatto commuovere tutti i sudditi per via del legame avuto con il comico marocchino Gad Elmaleh che è ha avuto una storia d’amore con Charlotte avendo da lei un figlio chiamato Raphael.

I due sono stati assieme dal 2011 al 2015 ma la loro storia d’amore è terminata per via di incomprensioni e divergenze caratteriali e di interesse anche se sono rimasti in ottimi rapporti per l’amore nei confronti di loro figlio.

Al momento la Casiraghi è impegnata con Dimitri Rassam con il quale sembra aver intenzione di passare il resto della sua vita, ma la morte improvvisa di un uomo l’ha sconvolta.

“ADDIO GUY MOIGN. UN ATTORE COSÌ IMPORTANTE E POTENTE. RIPOSA IN PACE MIO “RAYMOND”. HO AVUTO LA FORTUNA DI INCONTRARTI E DI FARE UN TOUR CON TE LA SCORSA ESTATE. HO AMATO I NOSTRI MOMENTI DI CONFIDENZE, SEGRETI E IMPROVVISAZIONE. MI SAREBBE PIACIUTO COSÌ TANTO CHE TU VEDESSI IL FILM. CONTA SU DI ME PER PORTARE IL MESSAGGIO. TI AMO MIO “RAYMOND””

Con queste parole Gad Eldmaleh ha voluto dare il suo saluto al suo carissimo amico Guy Moign attore di fama internazionale che nel corso della sua vita ha avuto modo di frequentare la corte del Principato di Monaco.

Tutto il popolo e la Casa Reale si sono uniti ai famigliari dell’attore per la sua scomparsa e in particolar modo Charlotte Casiraghi sembra essere quella rimasta più colpita dalla notizia in quanto per via dell’amicizia avuta da Moing con il suo ex compagno, lo conosceva molto bene.

L’attore è scomparso all’età di 85 anni ed ha cominciato la sua carriera presso il Conservatorio di Arte Drammatica di Parigi come allievo fino ad arrivare a diventare uno degli attori di teatro e di soap opera più famosi del mondo.