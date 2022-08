L’accusa contro un presunto cittadino ucraino minaccia di aumentare la tensione tra la Russia e l’Ucraina alla vigilia di sei mesi dopo l’invasione del Paese.

Il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) afferma di aver risolto in meno di 48 ore l’omicidio di Daria Dugina, figlia del filosofo ultranazionalista Alexander Dugin, morta questo sabato quando una bomba attaccata alla parte inferiore dell’auto era la guida è esplosa vicino a Bolshie Viaziomy, a circa 40 chilometri da Mosca.

“Il delitto è stato pianificato e commesso dai servizi speciali ucraini”, ha assicurato lo spionaggio russo attraverso un comunicato in cui ha addirittura fornito nomi e cognomi al presunto autore – cittadino ucraino, secondo l’FSB – di un attentato avvenuto a un luogo in cui le telecamere installate ovunque in Russia avevano smesso di funzionare giorni prima.

L’accusa minaccia di aumentare ulteriormente la tensione tra Mosca e kiev, due giorni prima del 24 agosto, sei mesi dopo l’invasione russa dell’Ucraina e in un momento in cui il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, avverte che la Russia sta preparando un’offensiva per quella data. Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze lunedì “per un crimine vile e crudele” e ha sottolineato che Dugina “ha servito onestamente il popolo, la Patria, ha dimostrato con i fatti cosa significa essere un patriota della Russia”.

Secondo l’FSB, l’autore materiale dell’omicidio di Dugina, 30 anni, è un presunto cittadino ucraino. “L’esecutore testamentario è Natalia Pavlovna Vovk, classe 1979 e arrivata in Russia il 23 luglio 2022 insieme alla figlia Sofia Mikhailovna Shaban, nata nel 2010″. Secondo lo spionaggio russo, “Vovk e sua figlia partirono attraverso la regione di Pskov per l’Estonia”. L’FSB ha spiegato in dettaglio che questa donna avrebbe affittato un appartamento a Mosca e avrebbe utilizzato un modello di auto Mini Cooper con targhe diverse per monitorare il suo obiettivo.

Dopo l’omicidio di Dugina, sempre secondo l’FSB, il presunto autore del delitto e sua figlia hanno lasciato la Russia attraverso il confine con l’Estonia. L’FSB non fa più nomi o chi fosse il presunto bersaglio della bomba. Diverse persone vicine al filosofo russo hanno affermato che Dugin ha deciso di non accompagnare la figlia nel veicolo all’ultimo momento, affermazioni che hanno incoraggiato la speculazione sul fatto che, in effetti, potesse essere stato lui il vero bersaglio di colui che ha posizionato l’esplosivo.

Dopo l’attentato, l’uomo considerato uno degli ideologi della politica russa nei confronti dell’Ucraina, si è recato sul posto dove, secondo gli inquirenti, era appena morta la figlia. Kiev domenica ha negato i suggerimenti del Cremlino che potrebbe essere stata l’Ucraina dietro l’attacco. “L’Ucraina non ha assolutamente nulla a che fare con questo perché non siamo uno stato terrorista o criminale come la Russia”, ha affermato il principale consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podoliak.

Il comitato investigativo russo aveva già confermato questa domenica che qualcuno ha posizionato un ordigno esplosivo sotto il sedile del Toyota Land Cruiser che Daria Dugina stava guidando. “È stato accertato che la bomba è stata fatta esplodere a distanza. Presumibilmente, l’auto è stata seguita”, ha detto quel giorno una fonte della polizia all’agenzia russa TASS.

In un paese con migliaia di telecamere ovunque, quelle nel parcheggio del festival della Tradizione, a cui Daria Dugina aveva partecipato questo sabato, non funzionavano. La donna era venuta per assistere a una conferenza del padre.

Successivamente, l’Unione dei giovani eurasiatici ha invitato i partecipanti a questo evento a conservare le loro registrazioni mobili. “L’indagine ha rilevato che le telecamere di parcheggio non funzionavano, quindi qualsiasi filmato alla fine può aiutare”, ha detto all’agenzia di stampa Ria Novosti Natalia Makéyeva, vicedirettrice del Center for Geopolitical Expertise.

Alexander Dugin, ricoverato in ospedale dopo l’attacco, ha scritto una lettera aperta con le sue riflessioni che è stata rilasciata lunedì. In esso, sostiene la versione del governo secondo cui l’omicidio è stato promosso da Kiev e vede la morte di sua figlia come un sacrificio per la sua nazione. Dugin non è uno stretto consigliere del presidente Vladimir Putin, ma è considerato un ideologo di riferimento nel circolo più ultranazionalista che gravita attorno al Cremlino.

“I nostri cuori desiderano qualcosa di più della vendetta o della punizione. È troppo meschino, non russo. Abbiamo solo bisogno della nostra vittoria. Mia figlia ha messo la sua vita di fanciulla sul suo altare”, afferma il filosofo nel suo messaggio aperto. “Possa ispirare i figli del nostro paese nella sua impresa”, aggiunge. La scrittura di Dugin è un inno alla Russia per continuare la sua offensiva contro l’Ucraina.

“Noi, il nostro popolo, non possiamo essere spezzati nemmeno da colpi così insopportabili”, dice dopo aver ricordato la figlia, “una bella ragazza ortodossa, patriota, inviata militare, esperta dei canali centrali e filosofa” che “non ha mai chiamato la violenza o la guerra. Dugina, che ha studiato Filosofia in Francia e poi si è unito al Movimento Eurasiatico Internazionale, aveva partecipato la scorsa settimana al forum militare Armiya-2022 (esercito) con una dissertazione in cui bollava il massacro di Bucha come una messa in scena occidentale.

Allo stesso modo, quando è iniziata la guerra, ha scritto sul suo canale Telegram la seguente riflessione: “Ieri sera stavo camminando per una strada deserta a Mosca, e in lontananza sventolava una bandiera russa. E un sussurro silenzioso: i russi marciano. L’intuizione delle donne è potente. Mi è venuto in mente il motto “Impero, sii!”. Mi sono svegliato e l’impero è diventato realtà”.