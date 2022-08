Cinema, morto Leon Vitali: addio allo storico aiuto regista di Kubrick

Il mondo del cinema è in lutto per morte di Leon Vitali. L’attore, storico braccio destro di Kubrick, ha partecipato a tutti i più importanti film del regista inglese.

E’ morto all’età di 74 anni Leon Vitali. Lavorava insieme a Stanley Kubrick dal 1974, fino al suo ultimo film, nel 1999. Oltre all’aiuto regia, anche alcune apparizioni da attore; la grande influenza nella carriera del leggendario regista inglese.

Cinema, addio a Leon Vitali: aveva 74 anni

Lo scorso luglio aveva compiuto 74 anni. Il cinema dice addio ad Alfred Vitali, nome d’arte Leon, firma importante nel mondo del cinema oltremanica soprattutto per le sue collaborazioni con Stanley Kubrick.

Di origini italiane, Leon nasce in Inghilterra a Leamington, nel luglio del 1948. Lascia due figli, Vera e Max, che entrambi hanno seguito le orme del padre lavorando come attori nel mondo del cinema. Nel 2005 si era risposato con Sharon Masser.

La sua importanza e la sua influenza nel lavoro sulle produzioni di Kubrick è stata portata alla luce da un documentario del 2017, Filmworker.

Leon Vitali, la carriera del braccio destro di Kubrick

Gli inizi con Kubrick a partire dal 1975, anche se la sua carriera da attore debutta con una produzione italiana. Si tratta Da del film, “Super Bitch (Si può essere più bastardi dell’ispettore Cliff?)” con la regia di Massimo Dallamano. Successivamente, insieme a Martin Sheen, recita nel film per la tv “Catholics“.

L’attore ha lavorato al fianco dell’iconico regista per molti anni, seguendolo in vari ruoli sia sul set che dietro le telecamere. Insieme i due hanno dato vita a veri e propri capolavori, che hanno segnato la carriera del regista e del suo assistente.

Vitali assistette alla regia Kubrick inoltre nel film Shining, dove ottenne anche una piccola parte, così come in Eyes Wide Shut dove recita nei panni del leader della setta a cui prende parte Tom Cruise, Red Cloak.

Prima di lavorare all’ultimo film, nel 1999, di Kubric, fu anche capo del casting per Full Metal Jacket.

Il momento più importante della sua carriera da attore, e più di rilievo, al fianco di Kubrick, fu nel film capolavoro Barry Lyndon, dove recitò nei panni di Lord Bullington. Proprio in quell’occasione Leon, rimasto affascinato dal lavoro del regista, decise di dedicarsi al “dietro le quinte”, abbandonando il set per la regia.

A Vitali le cruciali decisioni di ingaggiare il piccolo Danny Lloyd per interpretare il ruolo di Danny Torrance, come figlio di Jack Nicholson. Così come fu sua la scelta di scritturare le gemelle Louise and Lisa Burns, nel ruolo delle gemelle Grady.