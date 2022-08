Chiara Ferragni e Fedez: scoppia la polemica per la foto in vetta

By

Chiara Ferragni e Fedez di nuovo al centro delle polemiche sui social dopo aver girato un video con un drone mentre scalavano uno dei punti più alti di Ibiza. I Ferragnez sono infatti in viaggio nell’isola spagnola e con un semplice video hanno aizzato gli utenti sui social dopo il loro ultimo post.

La famiglia più social d’Italia quest’anno ha deciso di passare le vacanze nella famosa isola spagnola di Ibiza. In seguito ad uno dei tanti contenuti pubblicati sulle loro pagine social, è successo il putiferio.

Sembra infatti che la coppia avrebbe commesso un grave errore postando il video che li ritrae salire su un punto molto alto di Ibiza. A creare scompiglio però sono state le parole dei due in merito alla scalata.

Vediamo le parole che hanno fatto scattare la furia degli utenti sui social.

Il video incriminante

Chiara Ferragni e Fedez sono da diversi giorni sull’isola spagnola per passare le vacanze in famiglia. Sui social come di consueto hanno pubblicato diverse foto che ritraggono loro quattro e anche alcuni video divertenti.

A creare il caos sulla piattaforma di Instagram è stato però un video in particolare pubblicato qualche ora fa. I due sono “comodamente” seduti su uno dei punti più alti di Ibiza e un drone li riprende con un magnifico tramonto alle spalle.

I due sono ovviamente immobili e visibilmente preoccupati dall’altezza, ma hanno deciso di fare questo gesto goliardico e di condividerlo con i loro fan.

Il video in poco tempo ha registrato diversi commenti di stupore per il magnifico panorama, ma anche molti altri di sdegno per il gesto poco delicato dopo il tragico evento consumatosi ieri.

L’ira degli utenti

Il video postato dai Ferragnez è stato condiviso con i fan per ricordare un episodio memorabile delle loro vacanze, ma ha scatenato l’ira di molti. A dare il colpo di grazia sono stati i commenti dei due durante il video che hanno commentato ironicamente la situazione.

Quella di Chiara e Federico infatti è stata una scelta che non è andata molto a genio a diversi utenti della piattaforma.

Ciò che ha dato fastidio è stata principalmente la tempistica con cui è stato pubblicato, in quanto un ragazzo, lo scorso sabato, è morto dopo essere caduto in un dirupo.

In tanti nei commenti hanno infatti ripreso la coppia per la scelta del video, ricordando inoltre che poche ore prima Andrea Mazzetto era morto in seguito ad una caduta in un dirupo.

Il trentenne infatti è scivolato per recuperare il telefono della fidanzata dopo aver scattato un selfie. Alla coppia più social d’Italia certamente non se ne fa passare neanche una, ma questo è anche il prezzo da pagare per essere degli influencer.