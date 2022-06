Russia del futuro: per gli oppositori esilio o democrazia in patria?

La costruzione di un futuro libero e democratico per la Russia, richiede che l’Occidente sostenga i russi in esilio per la loro opposizione al Cremlino.

Lo spirito di libertà, tolleranza e disponibilità per la società civile nella Russia del futuro sono vivi e vegeti in esilio – nonostante le difficoltà – più di tre mesi dopo che questo paese ha invaso l’Ucraina.

L’EECM cacciato dalla Russia come ‘organizzazione indesiderabile’

La vitalità e la forza di coesione di quello spirito sullo sfondo della guerra è stata testimoniata a Segovia da un seminario svoltosi dal 23 al 27 maggio, su iniziativa dei fondatori della Scuola di Educazione Civica di Mosca (EECM), ente creato nel dicembre 1992 con il sostegno del Consiglio d’Europa, che nel 2014 è stato dichiarato “agente estero” in Russia.

La Fondazione Valsaín e lo Stockholm Institute for Economic Transitions sono stati gli organizzatori di questo seminario, volto a promuovere i valori dell’EECM attorno al progetto globale Sapere aude (“osa sapere”), motto usato da Immanuel Kant, che ora è si applica a uno scenario turbolento transfrontaliero.

In Russia, l’EECM ha cessato definitivamente di esistere come entità giuridica nel 2021, quando un tribunale di Mosca ha etichettato l’Associazione delle Scuole di Studi Politici come “organizzazione indesiderabile”, che ad oggi riunisce una ventina di istituti di educazione civica in vari paesi del mondo.

Proprio il modello di riferimento per tutte queste scuole era stata l’ormai defunta EECM, attraverso i cui seminari sono passati migliaia di intellettuali e politici di diversi livelli e territori dell‘amministrazione russa e anche dall’estero.

Dopo l’invasione dell’Ucraina, le relazioni tra il Consiglio d’Europa e la Russia si sono interrotte, ma dall’esilio i fondatori dell’EECM, la specialista in teoria dell’arte Elena Nemiróvskaya e il filosofo Yuri Senokósov, continuano a promuovere incontri e costruire ponti con chi — “dall’altra parte”: soffrire persecuzioni e tirannia.

A Segovia si sono incontrate una cinquantina di persone (per lo più russi, ma anche bielorussi, ucraini, georgiani e altri stati post-sovietici). Dietro il motto “Pace, Libertà e Responsabilità” e dopo i dibattiti su questioni storiche o filosofiche, le nuove e dure realtà imposte dalla guerra e la precarietà dei cittadini russi che arrivano nell’Unione Europea, fuggendo dalla persecuzione nel loro Paese per le loro idee o attività civiche.

Come vivono gli oppositore al regime di Putin

A differenza dei profughi ucraini, ai quali i paesi dell’UE applicano la direttiva europea sulla protezione temporanea dallo scorso marzo, i russi costretti all’esilio sono oggi in molti casi condannati all’illegalità e all’emarginazione in Occidente.

Giornalisti, scienziati politici, attivisti dell’opposizione, intellettuali e professori critici sopravvivono in diversi stati dell’UE con visti turistici di tre mesi o con formule di soggiorno precarie, a meno che non godano della protezione di qualche entità occidentale che se ne assuma la responsabilità o fornisca loro un lavoro, come nel caso di vari media in lingua russa che si sono stabiliti nei paesi baltici dopo essere stati espulsi dalla Federazione Russa.

La gamma degli esiliati russi è ampia. Ci sono quelli fortunati, accolti con entusiasmo nelle istituzioni scientifiche o educative o con lavori nella loro specialità; c’è chi ha soluzioni temporanee come borse di studio e c’è anche chi è condannato a cambiare professione, accolto dall’ospitalità degli amici o abbandonato da tutti.

Da parte loro, i paesi ospitanti si comportano in vari modi con gli esuli russi. Gli Stati baltici, forse perché fanno parte della NATO, sembrano più flessibili e più disposti ad accogliere russi e bielorussi segnati dalla loro opposizione a Vladimir Putin o al dittatore Aleksandr Lukashenko. Al di fuori dell’Alleanza, altri stati cercano di non irritare il Cremlino e sono riluttanti ad aprire le porte a persone che si distinguono per il loro atteggiamento critico.

Una caratteristica generalizzata nei paesi di destinazione in Europa è l’eccesso di servizi burocratici per elaborare lo stato di chi arriva. Nel seminario, che si è svolto secondo le regole di riservatezza di Chatham House, è emerso che, vista la pericolosità della presenza di agenti del Cremlino tra i migranti, è necessario trovare meccanismi selettivi adeguati alla realtà attuale per accogliere coloro in fuga dalla Russia.

Contattati online, diversi cittadini russi residenti in Ucraina hanno raccontato la loro esperienza personale, che li pone dalla parte di Kiev. Per loro, nell’Unione Europea, si applicano le stesse regole dei rifugiati ucraini. Diverse erano le previsioni degli specialisti sull’efficacia delle sanzioni o sulla durata della guerra.

Come costruire una ‘Russia democratica’

Nel primo caso, si va da una trasformazione della Russia in stile iraniano o un ritorno in URSS, e nel secondo, da sei mesi a un lungo periodo di logoramento. Tra i partecipanti c’era consenso sulla necessità di porre fine alla guerra e prepararsi oggi per consentire in futuro una Russia libera e democratica, anche se quel futuro sembra molto lontano e poco desiderato dalla maggioranza della popolazione locale.

“La costruzione di una Russia democratica richiederà cittadini educati ai valori democratici”, ha affermato Álvaro Gil-Robles, presidente di Valsaín ed ex commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa (1999-2006). “Il potenziale democratico esistente in Russia è stato promosso dalla Scuola di educazione civica di Mosca. Il Consiglio d’Europa ha il dovere morale di non abbandonare questi combattenti per la libertà e il rispetto dei diritti umani”, ha affermato Gil-Robles a Segovia.

Altri temi trattati nel seminario sono stati la traiettoria di Putin —da un iniziale opportunismo a un distruttivo senso di missione— e le lezioni delle guerre cecene (1994-1996 e 1999-2003), la paura della stanchezza in Occidente per la durata della la guerra in Ucraina e la necessità di aiutare i difensori dei diritti umani e gli ucraini deportati in regioni remote della Russia. Si è anche riscontrato che nelle reazioni all’invasione russa l’emotivo predomina ancora sul razionale.

Nell’inevitabile tempo di attesa, l’EECM può compiere l’importante missione di unire, sostenere ed essere una piattaforma di discussione aperta, ma non affiliato a nessuna delle forze politiche in esilio che si oppongono al regime di Vladimir Putin.

In questi giorni, a 30 anni dalla sua fondazione, l’EECM recupera il ruolo di rifugio di famiglia e sta emergendo come un caloroso prolungamento dell’appartamento di Mosca in cui Nemiróvskaya e Senokósov ricevevano amici e incoraggiavano discussioni di alto livello intellettuale fino a quando non furono costretti all’esilio quando la repressione scatenata dall’attuale regime, ha soffocato la libertà di espressione in Russia.

In concomitanza con il seminario di Segovia, a Mosca è stato presentato alla Duma di Stato (Camera bassa del parlamento russo) un emendamento al codice penale che prevede punizioni per quei cittadini russi che collaborano all’estero con organizzazioni dichiarate “indesiderabili” dal Cremlino.