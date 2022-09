Basilico, il metodo del bastoncino per moltiplicarlo all’infinito: lo fanno tutti i vivaisti

Esiste un trucco per avere il basilico sempre fresco, senza ricorrere ai semi o ad una nuova pianta. Te lo spieghiamo di seguito.

Il basilico è una pianta aromatica irrinunciabile soprattutto nella cucina mediterranea.

L’importanza del basilico in cucina

Cosa sarebbe una pizza margherita senza basilico? Oppure la passata di pomodoro della nonna senza qualche fogliolina verde nel mezzo che le da quel sapore inconfondibile? Per non parlare del pesto di cui è l’ingrediente principale.

Il basilico è una pianta aromatica a cui, soprattutto gli italiani, non riescono proprio a rinunciare. Tant’è che non è raro trovarne qualche vasetto disseminato anche sui balconi o i davanzali delle case di città.

Purtroppo, però, se non ci sono le condizioni climatiche giuste, non sempre il basilico è facile da coltivare oppure è in grado di regalare le foglie verdi e carnose che ci si aspetta. La rivista Vice ha notato come, a morire precocemente e senza preavviso, sono soprattutto i vasetti di basilico acquistati al supermercato.

Come avviene per gli elettrodomestici, infatti, la rivista ha parlato di una ipotetica obsolescenza programmata anche per il basilico. Come evitare di acquistarlo al supermercato?

Come moltiplicarlo senza semi

Considerato come il re dell’estate, il basilico può essere moltiplicato all’infinto per talea. Non dovrai comprare ne una nuova pianta, ne i semi. Ti occorrerà qualche rametto, dell’acqua e un po’ di pazienza.

La prima cosa da fare è tagliare i rametti dalla pianta. Proprio questi fungeranno da talea. Il frammento dovrà misurare circa 10 centimetri e dovrà essere preso da una parte sana della pianta. Fai attenzione anche che sulla sommità non ci siano fiori e che lo stelo sia particolarmente lungo.

I rametti così ottenuti dovranno essere immersi nell’acqua. Attenzione a togliere le foglie più basse che andranno ad essere impiegate in cucina immediatamente. Il vasetto con l’acqua dovrà essere posizionato vicino ad una fonte luminosa. L’acqua dovrebbe essere sostituita ogni paio di giorni.

L’ultimo passaggio richiede un po’ di pazienza. Bisognerà, infatti, attendere che sul fondo, dallo stelo verde inizino ad apparire le radici. Il tempo necessario è, generalmente, pari a una o due settimane. Una volta spuntate le radici, bisognerà attendere ancora qualche giorno e poi porre questa talea nella terra di modo che possa attecchire.

Provare per credere. Potresti arrivare a creare una piccola foresta di basilico, in grado di coprire il tuo fabbisogno e quello della tua famiglia.