Giovanni Angiolini, dopo l’addio a Michelle la pungente frecciatina: beccato così

Dopo la breve storia con Michelle Hunziker, il bel medico sardo Giovanni Angiolini non si è perso d’animo e lancia una frecciatina pubblica a proprio alla conduttrice, con la quale ormai non ha più rapporti.

Le storie d’amore dei vip si sa a volte possono durare per breve tempo, com’è successo a una delle coppie più paparazzate di quest’estate 2022: Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker.

Infatti, la. loro storia iniziata la scorsa primavera è già finita, nonostante una bellissima vacanza in Sardegna, terra del famoso medico, durante i mesi estivi. Ma Angiolini non sembra essersi perso d’animo dopo l’addio di Michelle, infatti torna sui social più forte che mai, anche se sembra lanciare una frecciatina sottile alla showgirl.

Giovanni Angiolini mostra la sua forma smagliante: Michelle è solo un ricordo

Dopo pochi mesi, in cui la loro passione sembrava alle stelle, tra Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker è ufficialmente finita.

La showgirl e il medico chirurgo dei vip, infatti, avevano intrapreso una relazione che sembrava poter continuare bene: sembravano proprio innamorati sulla barca in Sardegna, dove sono stati beccati quest’estate dai paparazzi.

Ma a volte anche le storie con delle ottime prospettive possono finire così, si vede che il futuro per loro riserva ben altre gioie.

Infatti, Giovanni Angiolini dopo settimane di assenza dai social è tornato, in forma smagliante, con una foto scattata nella sua terra.

Il medico si mostra al mare, su una tavola sup, in Sardegna. Angiolini è in gran forma, con un fisico scolpito e sembra stare benissimo nell’acqua cristallina di una delle isole più belle d’Italia.

Nella frase scritta ad accompagnare il post, il medico sottolinea quanto è bello essere a casa propria, il suo posto più caso dove ricarica le pile.

Una piccola frecciatina nei confronti di Michelle? Sembra proprio che Giovanni voglia dimostrare alla sua ex di stare bene anche senza di lei, o almeno questa è l’interpretazione che alcuni utenti hanno dato dopo la pubblicazione della foto.

Certo, non sarà stato semplice superare questa rottura, seppur di una storia durata poco, ma Giovanni Angiolini sembra stare molto bene ora e sicuramente sarà pronto a tornare anche in tv più carico di prima.

Un anno particolare per Michelle Hunziker

Tutti sappiamo che per Michelle Hunziker non è stato per niente un anno semplice: dopo dieci anni insieme, lei e Tomaso Trussardi si sono lasciati e, nonostante la showgirl abbia vissuto questa piccola parentesi con Angiolini, non è certo facile ritrovare subito l’equilibrio.

Michelle ha preso casa a Milano, con le sue bambine Sole e Celeste, che fanno spola tra lei e il papà Tomaso a Bergamo. Inoltre, in questo periodo, Michelle ha trascorso un po’ di tempo con il suo ex, Eros Ramazzotti, come riportano diverse pagine di settimanali rosa.

Probabilmente perché la loro figlia, Aurora, si dice sia incinta del suo primo bebè con Goffredo Cerza, il suo attuale compagno, quindi un motivo ottimale per riunire tutta la famiglia.

I diretti interessati, però, non hanno ancora confermato, infatti sono spariti da qualche giorno dai social, dove di solito sono molto attivi.

Insomma, la nuova stagione per Michelle Hunziker si preannuncia piena di eventi, anche televisivi di cui avremo anticipazioni si spera tra qualche settimana. Non resta che augurare buona fortuna alla showgirl per il suo nuovo futuro.