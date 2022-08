Russia: arrestato ex sindaco critico nei confronti della guerra

In Russia Yevgeni Roizman, ex sindaco di Ekaterinburg, ha dichiarato alla stampa che il suo arresto è “per un’espressione: invasione dell’Ucraina”.

L’arresto questa mattina del popolare ex sindaco di Ekaterinburg (centro-ovest del Paese) Yevgeni Roizman per le sue critiche all’offensiva contro l’Ucraina è stato un nuovo promemoria di ciò che attende chi si oppone alla guerra in Russia. Più di una mezza dozzina di enormi poliziotti con passamontagna hanno fatto irruzione nella casa del politico assonnato all’alba per un commento che ha fatto su YouTube mesi fa, secondo l’agenzia russa Tass, anche se il video non è ancora trapelato.

In Russia sempre meno spazio per chi critica il regime di Putin

Al suo avvocato è stato impedito di entrare nella casa durante la perquisizione. “Il caso, infatti, è dovuto a un’espressione: invasione dell’Ucraina”, ha detto Roizman ai giornalisti mentre lasciava la sua casa. “Niente di nuovo, articolo 280, terza parte. Il processo si svolgerà a Mosca”, ha aggiunto Roizman. Si riferiva a uno dei punti della nuova legge approvata a marzo, che condanna “le azioni pubbliche volte a screditare l’uso delle Forze armate della Federazione Russa” con una reclusione fino a cinque anni se in precedenza hanno ricevuto condanne simili.

La registrazione del suo arresto è stata trasmessa dal canale Mash dal momento stesso in cui i poliziotti, in divisa militare e giubbotti antiproiettile, hanno gridato all’ingresso del suo palazzo di aprire la porta. Una volta entrati nell’appartamento di un Roizman a torso nudo, gli hanno concesso due minuti per lavarsi prima di iniziare la ricerca, che è stata estesa anche al suo Museo delle Icone Religiose e alla sua fondazione sociale.

La polizia ha fatto trapelare durante le indagini che nell’appartamento avevano trovato i contatti di alcuni politici stranieri, e ha anche fatto trapelare una foto del biglietto da visita di Igor Smeshko, ex capo dei servizi di sicurezza ucraini dal 2003 al 2005 e leader di una minoranza di partito oggi.

Roizman, 59 anni, è stato sindaco di Ekaterinburg tra il 2013 e il 2018, ed è stato quindi uno dei pochi politici indipendenti venuti a governare una grande città in Russia, in questo caso come rappresentante del gruppo Piattaforma Civica. Gran parte della sua popolarità è dovuta ai fondi che ha creato per combattere la tossicodipendenza, uno dei grandi flagelli di quella città dopo la crisi degli anni Novanta.

Roizman potrebbe essere condannato al carcere

Roizman potrebbe essere condannato al carcere. L’ex sindaco è stato multato tre volte tra marzo e aprile con circa 150.000 rubli, circa 2.500 euro al cambio ufficiale attuale, per una serie di commenti sui suoi social contro l’offensiva sull’Ucraina. Successivamente, il 25 maggio, è stato condannato con altri 85.000 rubli di multa per il reato russo di mancanza di rispetto verso le autorità.

L’arresto di una figura popolare come Roizman suscita le imminenti elezioni nella regione di Sverdlovsk, di cui Ekaterinburg è la capitale. Il governatore Yevgeny Kúivashev, del partito Russia Unita di Putin, è subito intervenuto con la trasmissione di un video che mostrava il suo desiderio che il lavoro di Roizman resistesse nonostante il processo. “Certo, non posso commentare il tuo museo delle icone di Nevyansk.

Spero che la galleria si possa salvare e che rimanga attiva”, ha detto il politico, che ha riconosciuto di aver avuto “un rapporto difficile” con il suo rivale nelle precedenti elezioni, e che “merita giustizia e rispetto come qualsiasi altra persona”. “Spero di averli”, ha aggiunto. “I tempi bui non sono per sempre”, ha detto Roizman un paio di settimane fa sulla sua pagina Instagram.

Era indirizzato a Marina Ovsianikova, l’ex giornalista di propaganda russa che ha fatto irruzione in televisione con un poster di protesta contro la guerra. “Fin dal primo momento non ho visto in lei nessun inganno e ho creduto nella sua sincerità. Ti auguro forza e pazienza”, ha scritto Roizman di un altro cittadino che è stato multato per crimini simili e potrebbe anche finire in prigione. Ilia Yashin, da parte sua, ha scritto un altro messaggio a sostegno di Roizman dopo la sua detenzione preventiva.

“È una persona onesta, rispettabile e coraggiosa. Un vero patriota della Russia. Il caso aperto contro di lui è politico e vergognoso”, ha denunciato l’avversario, che ha accompagnato il suo messaggio con una foto di entrambi.