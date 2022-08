Cinema, il sequel di The Batman si farà: Matt Reeves firma con la Warner

E’ arrivato l’accordo tra Matt Reeves, regista di ‘The Batman’, e la Warner Bros. Arriva il sequel della pellicola uscita lo scorso 3 marzo: adesso è ufficiale.

Dopo qualche perplessità dovuta ad alcuni cambiamenti interni in casa Warner Bros, è arrivato il tanto atteso accordo tra il regista e la storica casa di produzione cinematografica. Il sequel di The Batman, uscito lo scorso 3 marzo, si farà.

Il regista di The Batman ha messo la firma sull’accordo con la Warner Bros per il sequel della pellicola uscita il 3 marzo 2022. Il secondo capitolo della saga dunque vedrà la luce, nonostante i recenti problemi relativi ad alcuni possibili cambiamenti interni alla casa di produzione statunitense.

Ma non ci sarà nessuna cancellazione, e il progetto andrà in porto. La conferma ufficiale è stata riportata da Deadline.

Dunque Matt Reeves ha posto la firma sul contratto pluriennale con la casa di produzione ‘6th & Idaho, insieme alla Warner Bros Discovery. Il progetto è andato in porto e adesso la Warner avrà prelazione su tutti i lavori di Reeves, sia nei panni di regista che sceneggiatore e produttore.

Emozione e soddisfazione per il film-director, il quale ha espresso tutta la sua felicità in una recente intervista. Reeves si è detto entusiasta di poter lavorare al fianco ancora una volta dei CEO della Warner – ossia Michael De Luca e Pamela Adby; mentre lo stesso De Luca ha sottolineato la fiducia data al regista newyorkese nei prossimi progetti futuri, andando anche oltre il personaggio e i film di Batman.

The Batman 2, la nuova saga prende forma

E anche se qualche “purista” aveva storto il naso per la caratterizzazione di Robert Pattinson, è innegabile che The Batman abbia generato un enorme successo. Non solo in termini economici, anche se tornando all’ultima trasposizione cinematografica dell’uomo pipistrello, i numeri parlano chiaro.

La sua uscita ha incassato 770 milioni di dollari, e la critica internazionale si è detta all’unisono soddisfatta dell’interpretazione del 36enne attore londinese.

Pronosticare il successo di eventuali sequel e di nuove saghe dunque, non pare compito arduo. Per quanto riguardo la trama, i fatti si svolgeranno come sempre a Gotham City, dove rispetto agli altri Batman, Pattinson ha maggiormente svolto il ruolo di investigatore sulle tracce dell’Enigmista (Paul Dano).

Tra antagonisti e intrecci con altri personaggi dell’universo DC, proseguiranno le apparizioni anche di Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Collin Farrel), e addirittura il Joker – anche se per poco.

Tra i vari progetti, pare che sul tavolo della produzione sia comparso anche uno spin-off sul Pinguino.