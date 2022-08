“Ci risposiamo”, lieto annuncio a Buckingham: proprio loro di nuovo marito e moglie

By

Quattro anni dopo il loro sontuoso matrimonio in Inghilterra, Meghan Markle e il Principe Harry hanno deciso di rinnovare i voti nuziali, ma stavolta nella loro nuova casa: la California. Ecco le novità e le indiscrezioni sul nuovo grande evento.

Nel 2018, il Principe Harry, secondogenito del Principe Carlo e Lady Diana, convola a nozze con l’ex attrice Meghan Markle, un matrimonio con oltre 600 invitati e tutte le tradizioni reali.

Come ben sappiamo, però, negli ultimi anni la coppia non ha avuto molta fortuna nella Royal Family, con la quale al momento non ci sono buoni rapporti. Ecco perché hanno deciso di rinnovare i loro voti nuziali nella patria che oggi li accoglie, ovvero gli Stati Uniti.

Meghan e Harry di nuovo a nozze: stavolta in California

A maggio 2018 tutto il mondo era collegato in diretta per seguire le nozze del Principe Harry con Meghan Markle, ex attrice di cui il giovane Windsor si era perdutamente innamorato.

Una cerimonia molto bella, tenutasi nella St. George’s Chapel al castello di Windsor, alla quale parteciparono più di seicento persone, tra cui reali e non, come molti amici americani della sposa. Una storia d’amore che ha fatto sognare, un matrimonio da favola proprio come i migliori della Royal Family.

Meghan Markle, in particolare, colpì tantissimo per il suo stile semplice ed eleante: ha fatto ingresso nella cappella con un abito di Givency, che la direttrice creativa Claire Whait Keller aveva creato appositamente per lei.

Ad oggi, però, i duchi di Sussex hanno deciso di ritirarsi dalla vita e dai doveri reali, a causa di alcune divergenze, in particolare di Meghan Markle con alcuni componenti della famiglia, come ha raccontato lo scorso anno in un’intervista a Oprah Winfrey.

Ora, Meghan e Harry vogliono rinnovare i loro voti, come riporta il Daily Express, ma non in Inghilterra bensì in California, la patria che oggi li ospita e dove vivono con i loro piccoli Archie e Lilibet Diana.

La cerimonia in California, un affare privato ma non troppo

Le voci che parlano di queste nuove promesse nuziali tra Meghan Markle e il principe Harry dicono che i due vogliono celebrare il tutto con una cerimonia intima, con pochi amici, i figli e ovviamente la mamma di lei, Doria Ragland, molto legata a sua figlia.

Ma se di cerimonia privata si parla, in molti pensano che non sarà propriamente così. Infatti, tutti sappiamo che Meghan e Harry hanno sottoscritto un contratto milionario con la piattaforma streaming Netflix, che con un evento del genere andrebbe proprio “a nozze”, restando in tema.

Le telecamere stanno seguendo da mesi i duchi di Sussex, per realizzare una seria simile a quella che vede protagoniste le Kardashian, una docu serie che aiuterà a scoprire la vera natura della coppia e della sua famiglia.

A quanto pare, se questa cerimonia di nozze dovesse avere luogo, probabilmente Netflix piazzerà le sue telecamere per riprendere tutto, un evento che quindi da privato diventerà mondiale.

Al momento, si tratta soprattutto di indiscrezioni, non si sa con certezza se davvero Meghan e Harry rinnoveranno i loro voti nuziali, ma fonti vicine a loro sembrano confermare la possibilità.

Sicuramente, celebrare l’occasione in California, sarebbe un ulteriore smacco alla corona inglese: chissà se la Regina Elisabetta II riuscirà a perdonare anche questo all’amato nipote, staremo a vedere cosa succederà. Attendiamo con ansia notizie ufficiali.