Guasto nel sistema informatico, caos per Lufthansa in Germania

La compagnia tedesca Lufthansa è stata colpita da un guasto informatico che ha messo nel caos i voli previsti in Germania.

I sistemi per l’imbarco risultano offline da ore e per questo motivo migliaia di aerei sono rimasti bloccati a Francoforte e Monaco. Ancora non sono chiari i motivi del disguido.

Lufthansa in tilt in Germania

Lufthansa è la terza compagnia aerea mondiale per numero di passeggeri trasportati ed è molto attiva in tutto il mondo. In queste ore però si trova al centro delle pagine di cronaca per un importante disguido tecnico che sta colpendo i voli in Germania.

In particolare, risultano bloccati i sistemi di imbarco per quanto riguarda i voli negli aeroporti di Monaco e Francoforte. Migliaia di aerei sono rimasti bloccati a terra e i tecnici informatici sono a lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile la problematica, che comunque ha già causato fortissimi disagi.

A essere coinvolte dal problema informatico sono tutte le compagnie legate all’azienda, ovvero anche Australian Airlines, Brussels Airlines e Swiss.

L’agenza di informazione Bloomberg ha ipotizzato che i disagi possano essere legati all’attacco informatico che ha colpito la compagnia Sas questa settimana, ma non c’è certezza al momento su questo.

La causa che invece sembra più accreditata è quella relativa a un cantiere ferroviario a Francoforte, il quale avrebbe interferito con i sistemi informatici della compagnia perché un cavo delle telecomunicazioni è stato distrutto. Ad ogni modo, non sembra essere stato un attacco cyber, come confermato dal portavoce del ministero dell’Interno tedesco, Maximilian Kall, durante una conferenza stampa per spiegare l’accaduto.

La notizia riferita dalla compagnia

Non sono chiari i motivi di quanto sta accadendo, ad ogni modo l’ente per la sicurezza die trasporti aerei è intervenuto per chiudere le piste di atterraggio a Francoforte proprio a causa di questo disguido che ha colpito la compagnia tedesca.

Gli aerei vengono così dirottati verso Norimberga, Colonia e Dusseldorf. A interessare la paralisi dei voli Lufthansa nella mattinata di oggi sono stati gli scali di Monaco e Francoforte, ma non altri a quanto riportato da fonti ufficiali. A diffondere la notizia è stata la stessa compagnia, ripresa poi dalla Spiegel, la maggiore rivista tedesca.

Uno dei portavoce della compagnia ha spiegato che si sta lavorando per risolvere il problema però purtroppo inevitabilmente tanti voli sono stati cancellati e altri hanno subito forti ritardi.

Quelli nazionali sono stati sostituiti con tratte in treno, fra un forte malcontento dei passeggeri.

Lo sciopero di domani

La Lufthansa è momentaneamente in tilt e la compagnia ha informato i passeggeri delle problematiche ma in vista nel settore dei voli ci sono anche altri disagi, in riferimento al mega sciopero previsto per domani in 7 aeroporti tedeschi.

I lavoratori del settore protestano per chiedere aumenti di salari e le proteste coinvolgeranno 7 scali, compresi gli hub che sono interessati oggi dai disagi, ovvero quello di Francoforte e Monaco.

Anche domani quindi sono previsti ritardi e cancellazioni, specialmente sui voli nazionali.

“i lavoratori chiedono salari migliori e fino ad ora i datori non li hanno ascoltati. los ciopero durerà 24 ore e riguarderà gli aeroporti d francoforte, monaco, amburgo, stoccarda, dortmund, bremen e hanover”.

ha riferito la vicepresidente di Verdi, Christine BehleWorkers.