Il tabellone degli Us Open: Sinner insieme ad Alcaraz e Medvedev

Ufficiale il tabellone degli Us Open, in programma il prossimo 28 agosto. Ecco le gare dei tennisti e delle tenniste italiane. Sinner nella parte alta del tabellone insieme a Musetti, Alcaraz e Medvedev. Si parte lunedì.

Si parte il 28 agosto con l’ultimo Slam della stagione tennistica. Il torneo americano vedrà Jannik Sinner nella parte alta ancora insieme ad Alcaraz, come lo scorso anno. Parte alta anche per Berrettini, Lorenzo Musetti invece dalla parte di Tsitsipas e Fritz. Parte bassa del tabellone per Djokovic e gli altri italiani, Arnaldi e Cecchinato: il primo turno delle tenniste azzurre.

Us Open, svelato il tabellone: si parte il 28 agosto

Sale l’attesa per l’ultimo Slam della stagione, in programma il 28 agosto negli Stati Uniti. I campo di cemento di Flushing Meadows a New York sono pronti ad ospitare i grandissimi del tennis per gli Us Open 2023, e dopo il sorteggio di oggi si prospettano già sfide importanti.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner come nel 2022 sono stati sorteggiati nella parte alta del tabellone e l’eventuale incrocio arriverebbe ai quarti di finale. Era stato il numero 1 al mondo in quella occasione a battere l’altoatesino, in 5 set. Sinner dovrà vedersela al debutto con Hanfmann, tennista tedesco. Poi subito al secondo turno potrebbe prospettarsi l’ennesimo derby italiano in un torneo dello Slam, con Lorenzo Sonego il quale affronterà al primo turno un qualificato.

Parte alta anche per Matteo Berrettini, che incorrerebbe nei quarti invece Andrey Rublev. Il tennista romano esordirà contro il francese Humbert numero 29 al mondo. Parta bassa per Djokobic invece e gli altri tre azzurri, con Musetti che è stato inserito dal sorteggio nel quarto di Fritz e del forte tennista greco Tsitsipas. Anche Lorenzo aprirà le danze contro un qualificato. Arnaldi invece se la vedrò con Kubler, per Cecchinato c’è infine il russo Safiullin

Il primo turno dei tennisti e delle tenniste italiane

Ed ecco la composizione delle gare dopo i sorteggi di oggi. Il primo turno del torneo newyorkese, gli Us Open, vedrà Sinner contro Hanfmann (Ger), Musetti contro Humbert (Fra), Sonego contro un Qualifier, Arnaldi contro Kubler (Aus), Cecchinato contro Safiullin (Rus).

Per quanto riguarda i possibili ottavi di finali, Sinner potrebbe incontrare Zverev, Alcaraz Norrie, Medvedv De Minaur, Rublev potrebbe vedersela con Khachanov e Tiafoe con il norvegese Ruud. Il padrone di casa Paul invece è sulla strada di Rune, mentre come detto Tsitsipas è nell’ottavo di Fritz, tennista americano nativo di San Diego. Auger-Aliassime, canadese, è nell’ottavo invece di Djokovic, nella parte bassa del tabellone.

Grande attesa anche per il singolo femminile, con una Camila Giorgi che cerca riscatto dopo Wimbledon. Sono cinque le tenniste italiane che voleranno a New York nelle prossime ore. Ecco gli incontro del primo turno delle tenniste azzurre. Inizierà Cocciaretto che incontrerà una qualificata all’esordio, poi Paolini che incrocerà la Ostapenko, Trevisan la Putintseva, Giorgi la Pegula e Bronzetti la Krejcikova. Appuntamento dunque il prossimo lunedì per l’inizio dell’ultimo grande torneo della stagione.