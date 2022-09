Manuel Godoy, di soli 33 anni è stato ritrovato morto nel suo appartamento a Marco di Rovereto, in provincia di Trento. A quanto pare le cause sono accidentali, in quanto la sua morte potrebbe essere stata provocata dallo scontro con una portafinestra. Le ferite inferte del vetro avrebbero poi portato al dissanguamento del giovane e così alla morte.

Sono ora in corso le indagini per ricostruire i fatti, ma gli inquirenti sono abbastanza certi che si tratti solo una tragica casualità, quella che ha portato alla morte Manuel Godoy di soli 33 anni.

La ricostruzione dei fatti

Una tragedia, quella consumatasi a Marco di Rovereto, dove Manuel Godoy, un ragazzo di 33 anni, originario di Trento ha perso la vita. Il corpo esanime è stato trovato in una pozza di sangue dai soccorsi che non hanno potuto fare niente per salvarlo. Non ci sarebbe perciò un delitto dietro questa morte secondo i carabinieri.

I motivi del dissanguamento

I militari dell’arma entrati all’interno della casa di Manuel, hanno trovato una portafinestra in frantumi. Ad avvalorare la tesi di accidentalità, i tagli che avrebbero poi portato alla morte il giovane sono stati provocati proprio dai vetri della porta finestra. I tagli sul corpo erano profondi, ma ancora non sono chiari gli avvenimenti di sabato.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi attuata dai carabinieri di Rovereto, quella avvenuta all’interno dell’appartamento di Manuel è una «morte accidentale». Adesso però le indagini chiariranno gli eventi di sabato.