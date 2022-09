Forum, ricordate Fabrizio Bracconeri? Costretto a lasciare: ‘colpa’ della Palombelli

Uno dei volti che ha fatto la storia di Forum, il leggendario programma legale della Mediaset è stato di certo Fabrizio Bracconeri che poi, d’improvviso è sparito. Ecco i motivi del suo abbandono, tutti i retroscena che svelano il perché.

Fabrizio Bracconeri per un bel po’ di anni è stato un volto fisso di Rete 4 nel programma Forum, soprattutto quando era condotto da Rita Dalla Chiesa, conduttrice storica del programma.

Ma da quando proprio quest’ultima ha lasciato il programma, Forum non è più lo stesso e dopo poco anche Fabrizio Bracconeri è sparito dai radar dello show. Ma cosa è successo esattamente? C’entra la nuova conduttrice Barbara Palombelli? Scopriamo qual è la verità sulla sorte dell’attore.

Che fine ha fatto Fabrizio Bracconeri? Ecco la verità sull’addio a Forum

Fabrizio Bracconeri lo ricordano sicuramente tutti i telespettatori italiani: attore molto famoso negli anni ’80 e ’90, è poi stato al fianco di Rita Dalla Chiesa per tanti anni nel programma Forum.

Un periodo florido, che gli ha portato molto successo nella sua carriera ma che poi, improvvisamente, nel 2013 si è fermato, per motivi che per molti anni sono rimasti all’oscuro di tutti.

Forum per Bracconeri era ormai una famiglia, al fianco di Rita Dalla Chiesa che portava avanti il programma. Quando la conduttrice andò via, pare che Bracconeri abbia chiesto rassicurazioni alla Mediaset, per capire quale sarebbe stato il suo futuro.

Durante un’intervista rilasciata negli ultimi anni, Fabrizio Bracconeri ha raccontato la sua verità, dicendo di essere stato costretto ad andare via, nonostante ai vertici dell’emittente televisiva gli avessero promesso tranquillità nel programma.

L’attore ha detto che la scelta non è stata sua, lasciando anche un commento sulla nuova conduttrice di Forum, Barbara Palombelli, che è spesso protagonista di polemiche. Secondo Bracconeri, la Palombelli non mette anima e corpo nel programma come faceva Rita Dalla Chiesa, la trova fredda e troppo distaccata.

In molti hanno pensato che la nuova conduttrice c’entrasse con l’abbandono dell’attore, ma lui non si è esposto più di tanto, lasciando al di fuori di questa storia la Palombelli.

Chi è Fabrizio Bracconeri, la sua carriera

Oltre a tanti anni a Forum, Fabrizio Bracconeri prima di quell’esperienza ha avuto una florida carriera nel mondo della recitazione e dello spettacolo.

Nato e cresciuto a Roma, Fabrizio inizia la sua carriera da attore negli anni ’80, con piccole parti in alcuni film, fino al 1983 quando Carlo Verdone lo sceglie per il suo famoso film “Acqua e Sapone”.

Da lì comincio il suo lavoro in diverse commedie italiane: nel 1984 recita in “Amarsi un po’…” dei fratelli Vanzina e poi arriva il vero successo nella serie diventata cult “I ragazzi della terza C”.

Questo è il ruolo che gli darà una fama davvero importante, il ruolo dello studente sancisce il suo successo e gli dà una grande spinta nel mondo dello spettacolo.

Nel 1989, poi, partecipa a degli spot pubblicitari come protagonista per La macchina del Gelato GiG e per altri prodotti per ragazzi, come il gioco elettronico Viceversa e gli zaini scuola della serie Dino Riders.

Tra il 1992 e il 1994 torna nel mondo del cinema, per recitare in alcuni film, come Saint Tropez – Saint Tropez e Attenti a noi due.

Sono questi gli anni in cui Fabrizio Fabbriconi entra a far parte del cast dello storico programma Mediaset, Forum, come co-conduttore al fianco di Rita Dalla Chiesa e Pasquale Africano, che ricopriva il ruolo di guardia giurata.