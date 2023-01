Rotolo di scottex e ferro da stiro, questo utilissimo trucco casalingo ti conquisterà

Ecco un utile trucco casalingo che vi servirà e non poco: vi servirà un rotolo di scottex e il ferro da stiro e il gioco sarà fatto. Ecco cosa fare

Questi due semplici prodotti che si trovano facilmente nelle nostre case, possono essere di grande utilità per quanto concerne un metodo casalingo che vi stupirà. Avete in casa un ferro da stiro e della carta assorbente, ovvero il classico rotolo di scottex? Allora seguite i vari passaggi successivi, così da poter applicare questo trucco assolutamente valido da utilizzare in casa.

La puliza della casa: un dilemma di tutti noi

Quando si tratta di dover pulire la propria casa, sicuramente ci sono tante domande e ci si chiede quali siano o quali possano essere i prodotti giusti da utilizzare. I tanti impegni come il lavoro, la famiglia, non ci consentono di essere sempre al top e spesso facciamo degli errori in fatto di pulizie.

A volte capita di avere a cena qualche ospite e si vorrebbe aver tutto pulito e in poco tempo ma non sempre si riesce a soddisfare tale obiettivo.

Però sicuramente si può fare qualcosa, o meglio si può utilizzare qualcosa che può fare la differenza se si parla di pulizie e soprattutto se si parla di specifiche necessità.

in questo articolo sicuramente si farà riferimento a un trucco casalingo che vi consentirà di sentirvi soddisfatti e con davvero poco per una specifica esigenza.

Vi basterà avere il ferro da stiro e un rotolo di scottex: ma per fare cosa esattamente? Per avere la risposta a tale interrogativo basterà dare uno sguardo alle righe successive.

Pulire la propria casa: alcune cose da sapere su un specifico aspetto

Come è stato detto poc’anzi, se si parla di pulizie, vi basterà munirvi di un ferro da stiro e di un rotolo di scottex, due pratici prodotti che non possono mai mancare nelle case. Prodotti che possono servire anche per ottenere un trucco moto efficiente, da utilizzare durante le vostre pulizie di casa.

Questo metodo faciliterà in maniera considerevole le vostre pulizie casalinghe, come pure l’ordine nelle vostre abitazioni.

Sono tante le persone che, nel momento in cui vanno ad aprire la busta di un prodotto contenuto in un contenitore di plastica, poi devono trovare il modo per non lasciare tali buste completamente aperte.

C’è chi utilizza dei comodi chiudi pacco, chi il nastro adesivo e altri ancora preferiscono annodare direttamente le estremità della busta.

Questi metodi, però, sono poco opportuni oltre a risultare poco igienici. Ciò in quanto si tratta di soluzioni che non impediscono agli insetti di poter entrare all’interno del pacco di plastica. Andando così a contatto con il contenuto che, spesso, equivale a vari tipi di alimenti.

Quando poi si tratta di un pacco di zucchero, nel momento in cui si va ad aprire per utilizzarlo e poi si chiude con una delle metodologie appena illustrate, spesso poi si ritrovano al suo interno delle fastidiose formiche attirate dal contenuto dolce della busta.

Ma grazie al trucco che troverete descritto successivamente, avrete modo di evitare tali seccanti problematiche. Così da risolvere definitivamente il problema della presenza di insetti all’interno dei pacchi aperti in cucina.

Il trucco realizzato con ferro da stiro e scottex

La prima cosa da fare è staccare dal rotolo di scottex un pezzo di carta assorbente, provvedendo poi a piegarlo in due. Tale pezzo si dovrà andare poi a posizionare sopra l’apertura del pacco, mettendolo in maniera da coprirla bene e totalmente.

Dopo aver fatto questo passaggio, si potrà procedere col seguente: passare il ferro da stiro caldo sul pezzo di scottex che copre l’apertura della busta, per un lasso di tempo che include pochi secondi.

Una volta fatto tutto questo, vi basterà togliere il pezzo di scottex e troverete l’estremità della busta aperta completamente sigillata.

Questo è quindi un metodo di grande efficienza, per quanto concerne il problema degli insetti che si insidiano internamente alle buste aperte e non chiuse bene.

Un trucco alternativo : ecco che cos’altro utilizzare

Ma ora vediamo un altro trucco da utilizzare in casa, per contrastare la presenza di insetti nelle vostre dispense.

Anche in questo caso si tratta di un tipo di rimedio del tutto naturale, semplice e con prodotti facili da reperire.

In una pentola versare una tazza di acqua per farla bollire, aggiungendo poi una tazza di aceto. Dopodiché dovrete tagliare a pezzetti la scorza di un limone e inserire anche questi nel composto di acqua e aceto.

Una volta eseguito ciò, dovrete aggiungervi una manciata di chiodi di garofano e 4 foglie di alloro. Lasciare bollire per 5 minuti e poi togliere la pentola dalla fiamma. Una volta freddo, basterà filtrare il composto per poi versarlo in un recipiente spray. Spruzzare la soluzione ottenuta non solo nella vostra dispensa, ma anche sui ripiani della cucina. L’odore emanato da questi ingredienti vi aiuterà a tenere lontani gli insetti.

Insomma come si è potuto constatare grazie al ferro da stiro e un rotolo di scottex potrete ottenere qualcosa di davvero soddisfacente e di cui non riuscirete più fare a meno.

Un trucco che vi aiuterà a evitare i problemi appena descritti in modo da risolvere in modo definitivo la problematica legata alla presenza di insetti che sono dentro ai pacchi che sono stati aperti in cucina. Proprio come l’altro metodo descritto che allo stesso modo può fare la differenza. Provare per credere!