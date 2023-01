Giarrusso rimane fuori dal Pd, aveva provato anche la strada Schlein

Oggi ultimo giorno di tesseramento del Pd, da oggi alle 12 il partito non accetta più nuovi iscritti. L’ex iena Dino Giarrusso è rimasto ufficialmente fuori dal Partito democratico. Prima aveva tentato anche la strada del partito Green Italia.

L’eurodeputato ex Movimento 5 Stelle, Dino Giarrusso è stato ufficialmente “escluso” dal Pd. Questo perché il regolamento stabilisce che non ci si può iscrivere chi risulta nell’elenco di altri gruppi. Infatti l’ex Iena aveva fatto richiesta anche alla sua rivale Elly Schlein, la quale ha però rifiutato senza troppe cerimonie.

Giarrusso ufficialmente escluso dal Pd

Oggi alle 12 si è dunque ufficialmente concluso l’ultimo giorno di tesseramento del Pd, attualmente dunque il partito non accetta più iscritti. Tra le esclusioni di cui si è maggiormente parlato in questi ultimi giorni, vi è quella del eurodeputato Dino Giarrusso.

La motivazione è semplice ed è stata chiarita da Stefano Vaccari, ossia chi è già iscritto ad altri gruppi, non può accedere alle liste, “è l’articolo 15 sul tesseramento”.

Per non parlare del fatto che l’ex Iena, in passato ha fatto parte del M5s, criticando apertamente le idee del Pd.

Inoltre prima di richiedere l’iscrizione al Partito democratico Giarrusso ha provato la strada di Green Italia. Elly Schlein ha categoricamente rifiutato la proposta.

“Nessun pericolo che Giarrusso prenda la tessera, lo dico anche ad Alessandro Gassmann”.

Ha rassicurato tutti Vaccari, mettendo anche a tacere le voci riguardanti i possibili ingressi di Sparafora e Di Maio.

Per il numero totale dei nuovi iscritti, si dovrà invece attendere il 3 febbraio, in modo da poter ricevere e accorpare tutte le comunicazioni dai circoli. In questi infatti, continuano le iscrizioni per coloro che erano già tesserati lo scorso anno. Intanto la campagna del partito continua a gonfie vele ed è quasi pronta per essere portata in piazza.

Le motivazioni dell’ex M5s

Dino Giarrusso ha dunque tentato di tesserarsi all’interno del Partito democratico, fallendo nel suo intento.

Dopo aver tentato la strada Schlein, l’ex Iena si è fiondata sul Pd, dal quale però è stato escluso.

Egli ha affermato di voler entrare all’interno del partito “in punta di piedi”, potendo dunque far parte di una “meravigliosa comunità”.

“Questa è la casa di una tradizione in cui c’è Berlinguer, un’eredità da rivendicare con orgoglio, valori di uguaglianza, di cultura e di solidarietà di cui andare orgogliosi”.

Ha affermato in passato.

Peccato però che sia i membri del partito, che numerosi elettori, non hanno ancora dimenticato cosa affermava il politico in precedenza sul conto del Pd.