Spettano 900 euro dall’INPS a tutti coloro che soffrono di questa condizione

Tutti coloro che soffrono di questa condizione hanno diritto a percepire 900 euro dall’INPS.

Purtroppo, non tutti i cittadini sono sani e vegeti, molti soffrono di disabilità e sono impossibilitati a lavorare. Per questo, necessitano di un sostegno economico da parte dello Stato: il Legislatore ha previsto forme di tutela per chi è affetto da patologie più o meno gravi. Si tratta di una platea di persone che sono impossibilitate a svolgere le attività quotidiane. Per coloro che non riescono a compiere le azioni quotidiane e non riescono a deambulare è prevista l’erogazione dell’indennità di accompagnamento. Questa indennità viene erogata a prescindere dal reddito e dalla variabile anagrafica del soggetto beneficiario. Per farsi riconoscere l’invalidità è necessario presentare l’istanza all’INPS.

Pensioni per gli invalidi: un aiuto per sostenere i più deboli

A tutti coloro che si trovano in una condizione di invalidità, INPS eroga la pensione di invalidità. Si tratta di un sostegno di natura economica a carattere assistenziale del beneficiario. Per l’erogazione di questo sostegno economico è necessario rispettare determinati requisiti. La prestazione INPS viene erogata in favore dei cittadini residenti in Italia, compresi i cittadini comunitari ed extra-comunitari.

Il beneficio viene concesso a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 ed i 67 anni. L’importo della pensione di invalidità è aumentato in base al tasso di inflazione: la Manovra di Bilancio ha previsto la rivalutazione monetaria per gli assegni previdenziali INPS, per le pensioni di invalidità, per gli assegni sociali e per l’Assegno Unico Universale.

INPS eroga 900 euro a favore di questa platea di pensionati

Il nostro ordinamento previdenziale prevede l’erogazione di un assegno di importo pari a 900 euro per tutti coloro che sono riconosciuti ciechi assoluti. Si tratta di un valido sostegno per tutti coloro che sono impossibilitati a deambulare o sono incapaci a compiere le normali azioni quotidiane.

Questo assegno spetta a prescindere dall’età e dal reddito del soggetto istante. Una volta presentata la domanda, l’INPS eroga un assegno mensile pari a 947 euro. Nel caso in cui la persona cieca fruisca del servizio di accompagnamento da parte di un volontario, l’assegno mensile viene ridotto di 90 euro circa.

Assegno di 900 euro: come presentare la domanda all’INPS?

I soggetti che si trovano in una condizione di cecità assoluta devono presentare il verbale rilasciato dalla Commissione medica dell’INPS che accerti la minoranza. L’istanza può essere presentata tramite il portale online dell’INPS accedendo con le credenziali.

L’istanza può essere presentata anche tramite i Patronati o le associazioni di categoria. Nell’istanza devono essere inseriti anche i dati reddituali, i ricoveri e lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’INPS provvederà ad erogare l’assegno pari a 900 euro per chi si trova in questa condizione di disabilità. È prevista anche un’eventuale delega da parte di un terzo.