Rosmarino, mai provato a farlo bollire? Ottieni risultati fenomenali in 5 minuti

Il rosmarino è una pianta immancabile ma quasi nessuno sa che bollendolo per soli 5 minuti si possono ottenere dei risultati travolgenti.

Il rosmarino è una delle piante più amate e più usate, sempre presente in ogni casa degli italiani. Il suo gusto e il profumo sono inebrianti, tanto che una scorta è doverosa per ogni stagione. In pochi conoscono i suoi mille usi e proprietà, tanto meno il fatto che bollendola per cinque minuti si possono ottenere dei risultati sorprendenti. Quali sono? Scopriamoli insieme.

Che cos’è il rosmarino?

Il rosmarino è una pianta aromatica che appartiene alle famiglia delle Laminaceae, sempreverde e arbustiva. La pianta si presenta con fusti legnosi di marrone intenso, con foglie coriacee e degli aghiformi che raggiungono una lunghezza di circa 3cm. I suoi fiori sono graziosi e hanno un colore azzurro viola.

Le varietà di rosmarino possono essere tantissime, tra cui quelle che regalano un fiore bianco bellissimo.

Quali sono le proprietà del rosmarino

Le proprietà del rosmarino sono tantissime, anche se nella maggior parte dei casi viene usata solo in cucina. Nei tempi antichi era una delle piante medicinali di spicco, proprio per le sue tantissime proprietà altamente benefiche per la salute.

In ogni caso, quando si parla di spezie ed erbe aromatiche meglio far attenzione all’assunzione diretta perché nella dieta devono fungere da insaporitore e non da ingrediente specifico. Per beneficiare di tutte le proprietà è bene chiedere ad un esperto per una integrazione corretta, come oli essenziali o uso diretto limitato.

Tra i tanti vantaggi per la salute possiamo confermare:

Migliora la memoria e la concentrazione

Contrasta l’infiammazione e i dolori articolari

Favorisce la digestione e la funzionalità dell’intestino

È un antiossidante naturale

Favorisce la digestione

Ottimo per rinforzare unghie e capelli

Antistress naturale.

Bollire il rosmarino per cinque minuti: cosa si ottiene di straordinario?

Cosa accade se il rosmarino bolle per cinque minuti? I risultati sono sorprendenti e i risultati ottimi, veloci oltre che garantiti.

Mettendo un piccolo rametto di rosmarino in acqua bollente non si ottiene solo un insaporitore per i piatti nico, ma anche un alleato per altri mille usi. Per esempio potrà essere usato per profumare la casa e gli ambienti, donando alle stanza un aroma unico e non pensante (evitando la spesa di profumatori costosi). Non solo, perché è uno strumento beauty da usare come maschera per i capelli che si nebulizza direttamente sulla cute.

Lo stesso composto potrà essere aggiunto allo yogurt con miele, per ottenere una maschera corposa da applicare sulla cute. Un decotto economico, naturale, sostenibile e adatto ad ogni tipo di capello. Si può preparare tutti i giorni e basta solo un rametto di rosmarino da bollire per soli cinque minuti, da usare poi subito per un composto.