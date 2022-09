Covid, dal 1° Ottobre addio alle mascherine sui mezzi pubblici

By

Dal 1 ottobre tutto cambierà nuovamente. L’obbligo delle mascherine in autobus e in treno non verrà più prorogato.

Con molta probabilità, a partire dal 1 ottobre, cesserà di essere presente l’obbligo di indossare le mascherine a bordo di treno e autobus. Lo stesso vale per gli ospedali, gli ambulatori medici e RSA.

Cosa accadrà dal primo ottobre

Stando a quanto è stato possibile apprendere nelle ultime ore, sembra proprio che non ci sia assolutamente intenzione da parte del Ministero della Salute, di prolungare l’obbligo oltre il 30 settembre.

Tuttavia potrebbe essere presente una raccomandazione, direttamente da parte del dicastero, secondo cui sarebbe opportuno indossarla nei luoghi di assembramenti.

Per quanto riguarda gli ospedali e le RSa, la situazione potrebbe essere più delicata. Nel caso in cui dovessero risalire nuovamente i contagi, ci si potrebbe aspettare l’arrivo di un provvedimento.

Oggigiorno, come è stato notato da molti, diviene molto difficile fare rispettare l’obbligo di mascherina soprattutto sui treni.

Dopo un lungo periodo di restrizioni, la popolazione vuole respirare nuovamente. La mascherina non sempre viene accolta come segno di prevenzione, ma molti la vedono come un ostacolo.

Ovviamente, come consiglia il virologo e docente di Igiene all’Università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, si dovrà monitorare costantemente la situazione e nel caso di contagi in aumento sarà opportuno ripristinare nuovamente le misure restrittive.

Una situazione ancora molto preoccupante

La situazione preoccupa un po’ tutti, difatti ha voluto dare la propria opinione anche Massimo Andreoni, il primario infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

Stando al suo parere, in base ai denti degli ultimi anni , la mascherina è stato uno strumento fondamentale.

Grazie a questo oggetto, l’epidemia ha potuto avere un grande stop e i contagi non si sono molto diffusi.

Contrariamente di quanto si pensa, il covid è ancora in circolazione. Le restrizioni continuano ad essere fondamentali in strutture ospedaliere, dunque l’obbligo in tal caso dovrebbe essere riconfermato.

Serve ancora tempo per capire qual è la cosa giusta da fare

Infine, secondo Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della Facoltà di medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, è ancora presto per dire totalmente addio alle mascherine.

Sarebbe opportuno attendere ancora e capire bene l’epidemia come continua a diffondersi.

Nel caso in cui il picco sia stato già toccato, allora si potrebbe considerare di eliminare l’obbligo.

Inoltre, Ciccozzi afferma: “Anche togliendo l’obbligo, resta caldo il consiglio di utilizzare questo importante presidio ancora per un po’ perché è in grado di proteggerci oltre che dal Covid, anche dal virus influenzale in arrivo”.