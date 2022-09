Ripartizione seggi alla Camera e al Senato dopo le elezioni

By

Elezioni: Quorum/YouTrend ha elaborato le prime proiezioni in merito alla ripartizione dei seggi alla Camera e al Senato per i vari partiti.

Secondo le proiezioni elaborate da Quorum/YouTrend per SkyTG24, dopo le elezioni e la schiacciante vittoria del centro destra, il partito capitanato da Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, dovrebbe avere 235 posti alla Camera e 112 al Senato, mentre il centrosinistra 80 alla Camera e 39 al Senato. Ecco lo scenario politico che si viene a delineare, in base alle percentuali di voto ottenute dalle varie coalizioni e dai singoli partiti che le compongono.

Elezioni, la suddivisione dei seggi tra centrodestra e centrosinistra

Il nuovo Parlamento sta per essere formato e la coalizione di centrodestra avrà certamente più spazio fra i seggi di Camera e Senato.

Secondo le proiezioni fornite da Quorum/YouTrend, dopo le elezioni che si sono svolte il 25 settembre, il partito di Fratelli d’Italia, capitanato da Giorgia Meloni, dovrebbe ottenere 235 posti a Montecitorio e 112 a Palazzo Madama.

Diversa, come si può intuire facilmente, la situazione che si viene a delineare per il centrosinistra, per il quale dovrebbero essere previsti 80 seggi alla Camera e 39 al Senato.

Percentuali di voto dei singoli partiti

Il primo partito è quello di Fratelli d’Italia, seguito da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e il Terzo Polo, composto da Azione e Italia Viva. Il partito guidato dalla Meloni ha ottenuto una percentuale, alla Camera, pari al 25,99%, il PD, invece, porta a casa il 19,07%.

Proseguiamo con Movimento 5 Stelle al 15,43%, Lega con l’8,77% e Forza Italia con l’8,11%. Il 7,79%, invece, è detenuto da Azione/Italia Viva. Verdi e Sinistra Italiana hanno raggiunto il 3,63% dei voti.

I partiti restanti, invece, sono rimasti tutti sotto la soglia del 30%, come +Europa, Italexit, Unione Popolare, Italia Sovrana e Popolare e Noi Moderati.

Per quel che riguarda il Senato, i risultati sono simili. Fratelli d’Italia, infatti, ha ottenuto il 26,01%, il PD il 18,96%, il M5s il 15,55%. La Lega, invece, l’8,85%, Forza Italia l’8,27% e il Terzo Polo il 7,73%.

Il 3,53% è andato a Verdi-Si, il 2,94% a +Europa. Italexit ha totalizzato l’1,87%. Unione Popolare, Italia sovrana e popolare, invece, rispettivamente, l’1,36% e l’1,12%. Detto ciò, dobbiamo ora attendere la formazione del nuovo esecutivo e che la nuova squadra di governo venga messa in piedi.

Enrico Letta ha definito “triste” il giorno in cui si è decretata la vittoria del centrodestra, annunciando che non si sarebbe candidato nuovamente alla segreteria dem, ma che avrebbe fatto forte opposizione al governo che sarà messo in piedi.