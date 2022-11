Ronaldo si ferma, out per l’amichevole contro la Nigeria

Piove sul bagnato per Cristiano Ronaldo, il fenomeno portoghese ,dopo le polemiche scaturite da una sua intervista, si è fermato per un’indisposizione gastrica e non sarà disponibile per l’amichevole di domani tra Portogallo e Nigeria.



Inizia nel peggiore dei modi il Mondiale di Cristiano Ronaldo, l’ex attaccante della Juventus infatti è sotto l’occhio del ciclone in seguito ad un’intervista shock in cui ha sparato a zero sul Manchester United definendosi tradito dal club.

Come se non bastasse oggi il numero 7 si è fermato per un’indisposizione gastrica e non sarà disponibile per l’amichevole di domani contro la Nigeria.

Quello in Qatar sarà l’ultimo mondiale per il fenomeno portoghese che ha l’obiettivo di chiudere al meglio la sua carriera con il sogno di conquistare l’unico titolo che manca nel suo immenso palmares.

Al momento comunque la situazione di CR7 non preoccupa, il cinque volte pallone d’oro dovrebbe rimettersi in pochi giorni e sarà sicuramente disponibile per l’esordio in Qatar di giovedì 24 quando Cancelo e compagni affronteranno il Ghana nel match valido per il Gruppo H.



Cristiano Ronaldo: “In my opinion it will be hard for Man United to be in the top of the game in the next two or three years”. 🚨 #MUFC “I want the best for the club, the fans deserve the truth. You have things inside the club which don’t help Man Utd reach the top level”. pic.twitter.com/Xs4MJqRr2t — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2022

Ronaldo salta l’amichevole contro la Nigeria

Continua il periodo negativo di Cristiano Ronaldo che oggi ha abbandonato anzitempo l’allenamento per un problema gastrico che gli impedirà di scendere in campo domani nell’amichevole contro la Nigeria.

Curiosità nel vedere quale sarà lo schieramento scelto da Fernando Santos per la sfida di domani, il Portogallo infatti dovrà rinunciare anche a Diogo Jota, l’attaccante del Liverpool infatti tornerà soltanto a gennaio e non parteciperà al Mondiale.



Clima al momento teso all’interno dello spogliatoio portoghese con qualche scaramuccia di troppo tra CR7 e qualche compagno.

Santos in questi giorni dovrà essere abile nel ricompattare l’ambiente e creare un gruppo solido e coeso.

I lusitani nonostante le assenze hanno tantissima qualità e possono contare sull’imprevedibilità di Rafael Leao, giocatore letteralmente esploso nelle ultime due stagioni con il Milan.

Questo sarà l’ultimo mondiale di Leo Messi e Cristiano Ronaldo e, inevitabilmente, i riflettori saranno puntati su due dei più grandi fenomeni nella storia del calcio.