Cosa succede se tieni premuta l’icona di WhatsApp: la funzionalità segreta

Se tieni premuta l’icona dell’app di messaggistica WhatsApp è possibile utilizzare una funzionalità segreta. Ecco di cosa si tratta.

Tenere premuta a lunga l’icona di WhatsApp: ecco la funzionalità segreta che non conosci. Si tratta di un piccolo trucchetto che conosce di utilizzare la piattaforma di messaggistica istantanea in modo veloce ed efficace.

WhatsApp è un’applicazione per smartphone molto utilizzata a livello mondiale, facile ed intuitiva che consente di scambiare chat, foto, video ed altri contenuti multimediali tra familiari, amici e colleghi di lavoro. Ultimamente questa app ha aggiunto ed aggiornato tante interessanti funzionalità, ma alcune di esse restano sconosciute. Gli sviluppatori dell’app lavorano costantemente per migliorare la piattaforma e renderla sempre più intuitiva e facile per gli utilizzatori. L’app può essere utilizzata da più dispositivi e dal pc e i messaggi vocali possono essere ascoltati a velocità più rallentata o aumentata.

WhatsApp: cos’è questa applicazione?

Ogni giorno ci sono milioni e milioni di utenti che utilizzano l’app di messaggistica istantanea WhatsApp per inviare chat, foto, video ed altri contenuti multimediali per motivi personali e professionali. Questa piattaforma di messaggistica istantanea consente di utilizzare come identificativo il numero di telefono e di condividere le storie e la propria posizione. Questa piattaforma è compatibile con Android e iOS e funziona indipendente dal sistema operativo utilizzato dagli utenti. Ciò implica che se si è in possesso di uno smartphone Android è possibile inviare chat, foto e vocali ad un dispositivo iOS. Esiste anche la versione WhatsApp Web che consente di utilizzare la piattaforma su MacOS e Windows. È possibile utilizzare questa versione sul pc solo se lo smartphone è acceso e connesso alla rete Internet.

Questa applicazione è gratuita. Fino a qualche anno fa gli utenti pagavano centesimi di euro dopo un anno di utilizzo. Da sei anni WhatsApp è diventata un’app gratuita. Pertanto, non è necessario pagare alcun centesimo di euro per utilizzare questa piattaforma.

WhatsApp: come funziona l’app?

Questa applicazione è molto semplice da utilizzare. I messaggi vengono spediti dal client al server del servizio, che mira ad inviare una conferma. Una volta che la chat arriva a destinazione, il server invia una seconda conferma all’app del mittente. Il messaggio risulta letto dal destinatario quando compaiono due spunte blu.

WhatsApp: è sicuro?

Questa applicazione di messaggistica è sicura? WhatsApp mira a tutela la privacy degli utenti tramite il sistema di cifratura end-to-end. Grazie a questo sistema le chat arrivano sui server in forma cifrata e il contenuto può essere letto solo dai destinatari e dai mittenti.

Icona WhatsApp: cosa succede se si tiene premuta?

Se si tiene premuta l’icona WhatsApp per più di due secondi sullo schermo compare un menù a tendina, che include delle opzioni nascoste. Senza aprire l’app basta accedervi solo tenendo premuta l’icona. Ci sono dei pulsanti che consentono di condividere l’app, sfruttare la fotocamera e disinstallarla.

Inoltre, grazie al nuovo menù rapido è possibile rispondere a chi ci ha appena inviato una chat. Grazie all’icona WhatsApp è possibile usare tale app in modo del tutto veloce ed efficiente.