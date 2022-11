Fermato 55enne senza patente: “Lo faccio da più di 30 anni”

Un uomo di 55 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine senza patente. La risposta ha lasciato a bocca aperta: “Lo faccio da sempre, guido benissimo”.

Non solo l’uomo alla guida era senza patente, ma anche l’auto pare fosse assicurazione. La vettura è stata sequestrata dagli agenti, mentre per il 55enne alla guida è scattata una multa da 6mila euro.

Pisogne, fermato senza patente: “Lo faccio da sempre”

La scoperta degli agenti di polizia locale intercomunale di Pisogne (Brescia) e Costa Volpino (Bergamo), rimasti praticamente increduli.

La stranezza è stata sicuramente che non fosse mai stato fermato prima, almeno stando ai suoi racconti, infatti il guidatore fuori legge pare fosse solito girare in auto da parecchi anni. Il posto di blocco degli agenti aveva portato dunque al blocco del veicolo su cui viaggiava un 55enne, ma alla domanda classica di consegna dei documenti è arrivata la prima sorpresa.

Non solo il conducente non aveva con se la patente, ma non l’aveva mai conseguita. Eppure, dopo un primo momento di confusione, l’uomo ha poi addirittura confessato alle forze dell’ordine locali di essere perfettamente in grado di guidare, nonostante la mancanza della licenza, motivando la sua tesi confessando di avere alle spalle più di trent’anni di esperienza.

“Lo faccio da più di 30 anni, so guidare bene“. Un’ammissione di colpa singolare, che ha portato ovviamente la polizia all’emissione di una salatissima multa e al sequestro del veicolo. Anche l’automobile infatti era senza assicurazione, ed è stata immediatamente sequestrata.

Multa da 6mila euro

Il totale della sanzione per il pilota senza patente è stato quasi 6mila euro, 5mila euro infatti sarà la cifra da versare per la guida in mancanza di patente, mentre altri 900 euro per il sequestro del veicolo e guida senza assicurazione.

Il posto di blocco ha sorpreso l’uomo al confine di Pisogne con un altro comune, Artogne, durante un regolare servizio di pattuglia degli agenti.

Subito era parso nervoso il 55enne, raccontano i poliziotti, che non hanno atteso molto per capirne le motivazioni. In un primo momento l’uomo aveva provato a fingere di aver lasciato la patente a casa, sperando che la cosa potesse chiudersi lì. Ma ovviamente così non è stato, e davanti l’evidenza ha finito con l’ammettere di non averla mai conseguita.

L’automobile pare inoltre fosse intestata a un’altra persona, e l’assicurazione fino a qualche mese fa era sempre stata regolarmente pagata.

In questo caso potranno seguire ulteriori indagini per capire se il proprietario della vettura era a conoscenza del fatto che il guidatore non aveva la patente. In questo caso per lui potrebbe arrivare una denuncia per incauto affidamento, mentre qualora l’uomo fermato dalla polizia dovesse continuare a guidare senza patente, mostrandosi recidivo, potrebbero scattare per lui le manette.