Ronaldo rilancia il Manchester United e arriva a 700 gol con i club

Aveva messo a segno soltanto un gol in questa stagione e finalmente Cristiano Ronaldo si è sbloccato anche in campionato permettendo al suo Manchester United di rilanciarsi in classifica con il gol numero 700 in carriera tra Manchester United, Sporting Lisbona, Real Madrid e Juventus.



Il grande ritorno a Manchester finora non è stato facile per Cristiano Ronaldo.

Il fenomeno portoghese ha provato in ogni modo a lasciare l’Old Trafford in questa estate ma Jorge Mendes non è riuscito nella missione di accontentare le richieste del cinque volte pallone d’oro.

L’arrivo di Ten Hag ha stravolto le gerarchie dei Red Devils ed il primo a pagarne le conseguenze è stato proprio il portoghese che è quasi sempre rimasto in panchina in questa stagione.

Non aveva ancora segnato in campionato in questo avvio di stagione ed il gol è arrivato sul campo dell’Everton in una vittoria che rilancia il Manchester United nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League.

La rete messa a segno a Goodison Park permette a CR7 di raggiungere l’ennesimo record della carriera arrivando a raggiungere le 700 marcature con le squadre di club, numeri pazzeschi per uno dei calciatori più dominanti nella storia di questo sport.

Ronaldo fa 700 e il Manchester United supera l’Everton

Il primo gol in questa stagione di Premier League arriva nel momento più delicato per Ronaldo e per il Manchester United.

I “Red Devils” ripartono dopo la pesante sconfitta subita nel derby contro il Manchester City e rimangono in corsa per la qualificazione in Champions League.



Quello di Cristiano Ronaldo è un gol importantissimo sia per la classifica che per le statistiche personali, il fenomeno di Madeira infatti ha raggiunto quota 700 reti in carriera con i club ottenendo così un altro straordinario record.

Il pomeriggio del Goodison Park era iniziato male per il numero 7 che, ancora una volta, si era accomodato in panchina.

L’infortunio di Martial ha lasciato spazio al’ex attaccante della Juventus che dopo circa 15′ dall’ingresso in campo ha permesso agli ospiti di ribaltare la rete iniziale di Iwobi e di conquistare i tre punti.

Il portoghese si è lasciato andare ad un urlo liberatorio dimostrando di poter essere decisivo anche a 37 anni se messo nelle condizioni ideali per mettere in mostra il suo solito senso del gol.

Il Manchester United riparte da Cristiano Ronaldo e dai suoi 700 gol in carriera tra Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus.