Il 10 ottobre si apre un ulteriore processo per l’ex produttore del cinema americano, Harvey Weinstein, accusato di molestie ed abusi sessuali.

L’ex produttore di Hollywood, Harvey Weinstein, è stato precedentemente condannato nel marzo 2020 a 23 anni di carcere per un’aggressione sessuale commessa nel 2006 e uno stupro nel 2013.

Harvey Weinstein, inizia un nuovo processo per l’ex produttore hollywoodiano

L’ex produttore cinematografico, Harvey Weinstein, già condannato a New York, torna il 10 ottobre davanti alla giustizia americana per un nuovo processo per stupro e aggressione sessuale a Los Angeles, accuse per le quali rischia fino a 140 anni di carcere.

Il produttore settantenne di Pulp Fiction sta già scontando una pena detentiva di 23 anni dopo condanna ricevuta nella Grande Mela. Questo nuovo processo coincide quasi con il quinto anniversario del movimento #MeToo, innescato dalle rivelazioni sul suo comportamento di predatore sessuale.

A Los Angeles, l’ex produttore cinematografico è accusato di aver violentato e aggredito sessualmente cinque donne in hotel tra il 2004 e il 2013.

L’udienza, che dovrebbe durare due mesi, inizia il 10 ottobre con la selezione dei giurati. Nel luglio 2021, l’ex magnate di Hollywood ha sempre dichiarato la propria innocenza durante le udienze preliminari al tribunale di Los Angeles.

La sua condanna nel marzo 2020 a New York, seguita da un’immediata carcerazione e il cui appello è stato respinto, è stata una grande vittoria per il movimento #MeToo.

Circa 90 donne, hanno accusato Harvey Weinstein di molestie, aggressioni sessuali e stupro. Tra queste, ci sono Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Rosanna Arquette. La prescrizione è stata superata in molti di questi casi, alcuni risalenti al 1977.

Accuse “non provate, non credibili” per la difesa

L’ex produttore ha sempre sottolineato che le sue accusatrici erano consenzienti. Le accuse sono “non provate, incredibili e prive di fondamento“, ha detto ai giornalisti il ​​suo avvocato, Mark Werksman nel luglio 2021.

Durante il processo a New York, l’accusa ha chiesto ai giurati di credere alla parola delle vittime, senza presentare prove forensi e senza chiamare un testimone sul banco dei testimoni.

In California, Harvey Weinstein è accusato – nello specifico – di aver violentato una modella italiana in un hotel di Beverly Hills nel febbraio 2013, poi di aver aggredito sessualmente Lauren Young, un’attrice emergente, nel bagno di un altro hotel.

L’ex produttore è anche accusato nel Regno Unito di aggressioni sessuali risalenti al 1996. Prima di cadere in rovina, la sua influenza su Hollywood era senza precedenti. Nel corso degli anni, i film prodotti da Harvey Weinstein, come Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, hanno ricevuto più di 300 nomination all’Oscar e 81 statuette.