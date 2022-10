Ronaldo-Manchester United: ora è veramente finita

Dopo un inizio di stagione complicato il Manchester United è tornato a vincere e sorridere. Il rapporto con Cristiano Ronaldo però si complica di giorno in giorno ed il fenomeno portoghese sembra ormai un corpo totalmente estraneo alla squadra di ten Hag



La grande vittoria ottenuta contro il Tottenham ha dato ulteriore motivazioni al Manchester United che, dopo un pessimo avvio di campionato, sembra aver ritrovato la giusta compattezza per risalire la classifica e centrare gli obiettivi stagionali.

La costante della gestione Ten Hag rimane la stessa: Cristiano Ronaldo viene impiegato con il contagocce dall‘ex allenatore dell’Ajax ed anche ieri si è accomodato in panchina senza essere mai chiamato in causa.

Ad evidenziare ancor di più la situazione ci ha pensato lo stesso fenomeno portoghese che, al 90esimo ed a cambi finiti, ha lasciato la panchina prima del fischio finale dirigendosi a testa bassa nello spogliatoio dell‘Old Trafford.

Già in estate il numero 7 aveva chiesto più volte di essere ceduto, il suo rapporto con il club di Manchester sembra ormai definitivamente compromesso.

Ronaldo se ne va prima del fischio finale, rapporto ormai finito con ten Hag

Cristiano Ronaldo ed il Manchester United si devono molto, i Red Devils nel 2003 lanciarono di fatto il portoghese ai massimi livelli del calcio europeo.

Il numero 7 ripagò tale fiducia contribuendo alla conquista di una Champions League segnando ben 85 gol in 5 stagioni.

Il tanto sognato ritorno all’Old Trafford avvenuto nell’estate del 2021 è stato però, per entrambi, un assoluto fallimento.

Il fenomeno di Funchal il prossimo 5 febbraio compirà 38 anni avviandosi verso la conclusione di una carriera che lo porta inevitabilmente ad essere considerato come uno dei migliori giocatori nella storia del calcio.

Ten Hag continua a non vedere Ronaldo come titolare della squadra, il portoghese parte sempre dalla panchina ed anche ieri, nella straordinaria vittoria casalinga dello United ai danni del Tottenham, non ha partecipato neanche un secondo alla festa dell’Old Trafford abbandonando la panchina prima del fischio finale.

Episodio indicativo quello di ieri sera, avvenuto proprio in concomitanza con il primo pallone d’oro vinto da Karim Benzema, l’attaccante che solo qualche anno fa veniva considerato come il “semplice” partner d’attacco ideale del portoghese nelle vittorie del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo ed il Manchester United sono ormai ai saluti, già a gennaio il rapporto potrebbe concludersi per la seconda volta, stavolta però senza grossi rimpianti.