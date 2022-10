Bonus patente: come richiederlo e a chi spetta

By

Coloro che ne hanno bisogno, potranno finalmente ottenere la patente di guida sfruttando il bonus patente.

È questa una nuova misura proposta all’interno della Gazzetta Ufficiale. Ma in che modo richiederla? E a chi spetta?

Il bonus patente, in cosa consiste

È possibile utilizzare, grazie al provvedimento offerto dal governo Draghi, il bonus patente, che va ad incentivare i giovani per ottenere la patente per la guida di mezzi pesanti. Un aiuto che potrà coprire fino all’80% del costo di ogni corso per una spesa massima di €2.500.

Per ottenerlo sarà necessario registrarsi all’interno del sito del Ministero dell’Infrastruttura ed utilizzare tale bonus non oltre i 60 giorni a seguito dell’attivazione.

Si tratta di un qualcosa che interessa la formazione di un nuovo personale che ha intenzione di iniziare la professione di autista all’interno del settore sia di trasposto persone che merci.

Chi ne può beneficiare

Un bonus che potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre del 2026 e che è indirizzato ai cittadini sia italiani che europei che hanno un’età compresa tra i 18 e 35 anni.

Si tratta di persone che desiderano conseguire la patente di tipo C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E oppure ottenere la carta di codificazione di conducente.

Lo scopo è quello di fare in modo che la formazione professionale sia incentivata così che possano nascere nuovi guidatori che si occupino del trasporto di persone o merci.

Le detrazioni e i fondi stanziati

I fondi utilizzati per il bonus patente è pari a 3,7 milioni di euro può essere un sfruttato nel 2022 mentre, è di 5,4 milioni di euro il fondo messo a disposizione per un periodo di tempo che va dal 2023 al 2026.

Nel momento in cui si va a presentare la domanda attraverso la piattaforma “buono patenti autotrasporto” coloro che hanno un’età tra 18 e 35 anni potranno avvalersi di uno sconto pari all’80% senza però superare il tetto massimo di 2500 euro.

In che modo richiedere il bonus patente

Il bonus in questione verrà offerto sotto forma di voucher e sarà gestito totalmente attraverso la piattaforma dedicata presente sul portale del Ministero delle Infrastrutture.

Questo potrà essere sfruttato sia dagli aspiranti beneficiari che dalle autoscuole che desidereranno a accreditarsi.

Per inviare la domanda nel modo giusto basterà procedere prima l’autenticazione attraverso Spid, Cie o Cns e in seguito procedere con la compilazione dei vari campi.

Lo step seguente è quello quindi di confermare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, ossia quello di avere la cittadinanza italiana e europea e di avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni nel periodo tra il 2022 e il 2026.

Quando scadrà la possibilità di fare richiesta

Il voucher in questione dovrà essere sfruttato dal beneficiario non oltre i 60 giorni dopo emissione di tale bonus.

Inoltre è molto importante tener presente anche un altro tipo di scadenza. Infatti, coloro che possiedono titoli professionali, carta di qualificazione del conducente e patenti dovranno conseguirla entro e non oltre 18 mesi dopo aver ottenuto l’agevolazione.

Il bonus verrà erogato una volta sola e verrà offerto in ordine cronologico a coloro che ne fanno richiesta.

Inoltre tale agevolazione potrà essere sfruttata fino a quando i fondi a disposizione non termineranno.

Controlli e liquidazione

Nel corso dei 30 giorni successivi dall’emissione della fattura, l’autoscuola vedrà liquidato l’intero valore del voucher.

Altri usi fatti in maniera illecita provocherà la cancellazione dell’autoscuola all’interno della piattaforma.

Questo bonus patente è stato realizzato per fare in modo che i giovani fossero spinti a prendere la patente per la guida di mezzi pesanti.

Infatti attualmente nel settore di autotrasporti sono sempre di meno i conducenti da impiegare per la guida di questi veicoli.

Lo scopo quindi è quello di fare in modo che vengano inseriti nuovi autotrasportatori andando così ad eliminare tutti quegli ostacoli economici che rendono difficile il conseguimento di questo tipo di patente.